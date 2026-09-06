Directo | Sigue el Valencia CF - FC Barcelona online

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EFE

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Todo acaba de empezar, sin embargo, el temor que sufre la afición valencianista se justifica en una tendencia negativa que se extiende sin fecha límite en el tiempo. Ausente de las competiciones europeas desde marzo de 2020, el Valencia es incapaz desde entonces de rebasar la barrera de los 50 puntos al acabar cada campaña. Hoy, con solo un punto de nueve posibles, los blanquinegros necesitarían empatar con goles o ganar al líder, el FC Barcelona, para escapar este domingo de una de las tres últimas posiciones de a clasificación.

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