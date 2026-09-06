Directo | Sigue el Valencia CF - FC Barcelona online

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No te pierdas el encuentro de los de Corberán ante el cuadro de Flick en Mestalla
Todo acaba de empezar, sin embargo, el temor que sufre la afición valencianista se justifica en una tendencia negativa que se extiende sin fecha límite en el tiempo. Ausente de las competiciones europeas desde marzo de 2020, el Valencia es incapaz desde entonces de rebasar la barrera de los 50 puntos al acabar cada campaña. Hoy, con solo un punto de nueve posibles, los blanquinegros necesitarían empatar con goles o ganar al líder, el FC Barcelona, para escapar este domingo de una de las tres últimas posiciones de a clasificación.
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Kiat Lim y la protesta contra Meriton antes y durante el partido
Con todo este caldo de cultivo, en una tarde marcada por las altas temperaturas, también se prevé calor, primero, en la calle y, posteriormente, en las gradas del estadio de la Avenida de Suècia. Allí ha convocado una concentración de protesta durante la previa del partido y, sobre todo, en los primeros 19 minutos la Curva Nord, grupo de animación. No entrarán al campo hasta ese momento y llaman al valencianismo a que les siga en esta iniciativa en Mestalla, donde se espera la presencia del presidente Kiat Lim, aterrizado este domingo en Mestalla como ha captado Tribuna en Manises. A ella se han sumado colectivos críticos contra la gestión de Peter Lim, Libertad VCF y el Col·lectiu de Penyes Valencianistes, y multitud de aficionados a través de las redes sociales. Además, Libertad apela a los valencianistas a que, una vez dentro del estadio, entre todos hagan que este vuelva a "rugir", como si de una semifinal de Champions se tratara, canalizando el enfado contra "el palco". La principal asociación de oposición a Meriton reclama que "Mestalla preste, quizá, el último gran servicio al club".
Todo acaba de empezar, sin embargo, el temor que sufre la afición valencianista se justifica en una tendencia negativa que se extiende sin fecha límite en el tiempo. Ausente de las competiciones europeas desde marzo de 2020, el Valencia es incapaz desde entonces de rebasar la barrera de los 50 puntos al acabar cada campaña. Hoy, con solo un punto de nueve posibles, los blanquinegros necesitarían empatar con goles o ganar al líder, el FC Barcelona, para escapar este domingo de una de las tres últimas posiciones de a clasificación.
Y, si la situación podía ser más desesperante para los aficionados, así es después del comienzo de la cuarta jornada. El conjunto de Carlos Corberán ha dormido como uno de los tres equipos en zona de descenso tras la victoria del Rayo Vallecano.
La temporada 2026/27 no podía haber empezado pero para el valencianismo. A los años de desinterés del máximo accionista, nuevamente demostrado con un paupérrimo mercado de verano, se han unido el decepcionante inicio del equipo en LaLiga y el mensaje de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, en la rueda de prensa del pasado jueves. Nada nuevo, pese a los siete meses de silencio institucional por parte de los directores generales del club. Y, si la situación podía ser más desesperante para los aficionados, así es después del comienzo de la cuarta jornada. El conjunto de Carlos Corberán ha dormido como uno de los tres equipos en zona de descenso tras la victoria del Rayo Vallecano.
Buenas tardes a todos los presentes...
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