Directo | Sigue el Valencia CF - FC Barcelona online

Kiat Lim y la protesta contra Meriton antes y durante el partido

Con todo este caldo de cultivo, en una tarde marcada por las altas temperaturas, también se prevé calor, primero, en la calle y, posteriormente, en las gradas del estadio de la Avenida de Suècia. Allí ha convocado una concentración de protesta durante la previa del partido y, sobre todo, en los primeros 19 minutos la Curva Nord, grupo de animación. No entrarán al campo hasta ese momento y llaman al valencianismo a que les siga en esta iniciativa en Mestalla, donde se espera la presencia del presidente Kiat Lim, aterrizado este domingo en Mestalla como ha captado Tribuna en Manises. A ella se han sumado colectivos críticos contra la gestión de Peter Lim, Libertad VCF y el Col·lectiu de Penyes Valencianistes, y multitud de aficionados a través de las redes sociales. Además, Libertad apela a los valencianistas a que, una vez dentro del estadio, entre todos hagan que este vuelva a "rugir", como si de una semifinal de Champions se tratara, canalizando el enfado contra "el palco". La principal asociación de oposición a Meriton reclama que "Mestalla preste, quizá, el último gran servicio al club".