El FC Barcelona humilla con otra goleada al juguete roto de los Lim, el Valencia CF

El Valencia CF acudió a la cita sentenciado y el FC Barcelona, líder intratable de LaLiga, apenas tardó en aprovechar la debilidad del equipo que tenía delante. Lamine Yamal a los seis minutos enterró cualquier esperanza local -si es que había alguna- con el primer gol de una tarde de calor y bochorno.

Mientras en los exteriores de Mestalla tan solo medio millar de aficionados intentaba movilizar una reacción contra los Lim y los ejecutivos que han obrado la desintegración del club durante años, el equipo entró al césped entregado. Demasiado hundido en campo propio y cediendo por completo la pelota al Barcelona de Hansi Flick.

La estrella culé convirtió en oro un pase picado de Fermín para levantar el balón en un alarde de clase con el exterior de la bota por encima del portero valencianista. Stole Dimitrievski erró en el cálculo y Yamal la mandó a la red, a pesar de que casi no tenía ángulo (0-1, m. 6). El segundo gol se retrasó por cuestión de unos minutos, ya que el VAR anuló por fuera de juego el segundo del '10' barcelonista. Pero llegaría más pronto que tarde.

Eso sí, antes Filip Ugrinic, centrocampista fantasma en el equipo de Carlos Corberán, no alcanzó a finalizar una falta que previamente había peinado Mouctar Diakhaby. Aunque, probablemente, la acción habría sido anulada por fuera de juego en el caso de que el suizo hubiese acertado. El que no falló fue, cinco minutos más tarde, un futbolista letal, Fermín. El internacional español pegó la pelota al palo tras un servicio del imperceptible Anthony Gordon (0-2, m. 22).

El Barça desnuda a un Valencia sin respuesta

En la primera mitad, con un Valencia sin vida, apático, la goleada no fue a mayores gracias a las intervenciones de Dimitrievski, que enmendó con creces lo hecho en el primero evitando posteriormente unos cuantos goles más de los barcelonistas.

A la media hora, Flick tuvo que mover la defensa obligado por la lesión de Eric García. Koundé entró por el catalán. Poco después, el Valencia disfrutó de su mejor y única ocasión en una acción en la que Arnaut Danjuma reclamó penalti. El disparo del neerlandés lo frenó con una mano espectacular Joan García.

Solo, un espejismo. Los de Corberán estaban desbordados siempre que el Barça quería subir de marcha. Dimitrievski sacó el gol de Lamine con el pie, y en la siguiente acción de peligro Fermín se topó con el poste después de una brillante jugada con recortes incluidos en el interior del área.

VALENCIA SPD VALENCIA-BARCELONA / Eduardo Ripoll / LEV

Antes del descanso, Dimitrievski volvió a salvar los muebles y Danjuma, a errar delante del portero barcelonista.

El único plan del cuerpo técnico del Valencia parecía pasar por esperar en campo propio y contar con que la fortuna les concediese alguna que otra transición en ataque. Pero sin intensidad ni actitud la suerte no se presenta. Aliou Dieng, Ugrinic y Javi Guerra, sin las ayudas de los demás, se convirtieron en presas fáciles de un centro del campo rival mucho más ambicioso, además de con mucho más talento.

Raphinha pone el 0-3 y Mestalla baja los brazos

Gordon perdonó el tercero, pero no Raphinha. Lamine conectó con Fermín y este con el brasileño en el segundo palo entre una defensa con tantos agujeros como exceso de piezas. El capitán culé convirtió a placer (0-3, m. 50).

La respuesta de Corberán consistió en un triple cambio. Pepelu, Maffeo y Jesús Vázquez dejaron su sitio a Gayà, Tárrega y Harvey Elliott, aplaudido por Mestalla, como si esperasen del inglés el advenimiento de un salvador que no existe.

La historia del partido era la que el Barcelona quería imprimir. Gordon perdonó y Rodri estalló la pelota en el larguero. Los de Mestalla eran un ser inerte entregado a su destino. Elliott regaló un giro con control exquisito y un servicio preciso a David Otorbi, titular en el peor día. El joven centró demasiado fuerte para la cabalgada al área de Guerra.

Las noticias se volvieron aún más tristes con la lesión de Diakhaby pasada la hora de juego. El central cayó al suelo de dolor y tuvo que ser cambiado. Mala pinta. Iker Córdoba jugó en el sitio del francoguineano y Sato cogió el testigo de Guerra, desquiciado un día más.

Llegó la hora de los cambios en el Barcelona y, en consecuencia, del reconocimiento de Mestalla al Balón de Oro del Mundial 2006, Rodri, que no pudo tener un estreno más plácido como titular en el FC Barcelona. Todo estaba visto para sentencia, tan solo quedaba por conocerse en qué cifra se pararía el castigo culé -fueron finalmente cinco en contra- y cuál sería la reacción de la afición ante tanta infamia.

Pedri y Yamal completan la manita en Mestalla

Pedri (0-4, m. 79) y Yamal (0-5, m. 84) cerraron la cuenta de la vergüenza para el "peor Valencia que recuerdo", una frase que se escuchó entre los enviados especiales que siguen la actualidad del Barça. Los catalanes son líderes con un pleno al 12 antes del inicio de la Champions. El Valencia, por contra, vive en el otro extremo. Es el colista de LaLiga con un punto de 12 posibles.

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Los aficionados, cansados, hastiados, se muestran impotentes de aunar una protesta sonora y continuada contra el palco de Mestalla en el interior del estadio. Tras el pitido final del colegiado, Carlos Corberán se acercó a los jugadores, presentes en el centro del campo. El equipo miró a la grada excusándose por este nuevo desastre. Las protestas contra la directiva y el entrenador prosiguen en los exteriores de Mestalla, donde tomaron número y fuerza con el paso de los minutos después del humillante 0-5 padecido a manos del Barcelona.