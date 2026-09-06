Kiat Lim, el cobarde profesional del Valencia CF

El Valencia CF está muy enfermo. Está en la UCI. Los que lo están matando están en Singapur, con Peter Lim a la cabeza, y también con algunos de sus cómplices que viven en Valencia y tratan de imponer su estilo matón sin que nadie ponga freno. Mientras, el presidente, al que se la pela el fútbol bastante, aparece en el aeropuerto con una mascarilla ya dejando claro que no va a hablar. Que no piensa abrir la boca. Al final a él le ha tocado el marrón de estar al frente de la entidad, pero ni quiere ser presidente, ni espera serlo durante mucho tiempo. Él, al contrario que Anil -vivía de lujo visitando bares y trabajando poco- y Layhoon -trabajaba lo mismo que Anil, pero visitaba menos bares-, ha conseguido ser presidente a miles de kilómetros, aunque ayer se sentó por primera vez en partido oficial en el palco. Y la cosa salió como salió. Tuvo que salir del estadio por la puerta de atrás como un cobarde.

No solo es cobarde por eso. Lo es también porque es un presidente incapaz de dar explicaciones lógicas. Sencillas y sin mentiras. No pido que salga y diga algo tipo, "mi padre es un tolili que no sabe gestionar un club". Eso, honestamente, es demasiado. Porque al fin y al cabe estaría faltando el respeto a su jefe y a su padre. Pero entre eso y vender que hay fichajes 'top' como asegura Gourlay, que se necesita tiempo, que no se quiso a Etta Eyong ni a Ducksch es de ser un mentiroso de manual. Y aquí todos mienten por miedo a un despido. El Valencia de allí y el de aquí, que está sentado de lujo en el palco comiendo guay, poniendo cara de que están pasando un apuro tremendo, pero amedrentando por privado a propios y extraños y ofreciendo migajas a cambio de frenar la crítica.

El Valencia CF merece mucho más que algunos tipos que quieren vivir de lujo a costa de un club histórico. Merece no ser todos los años el hazmerreír de una liga que recuerda al gran Valencia CF y que lo que tiene no es ni parecido a un mal Valencia. Es directamente un club inexistente. Un club transparente que poco a poco va camino de Segunda. Porque otros años sí hay muchos equipos peores, pero en esta ocasión no hay tantos en esa lista. Y aunque pueda haber unos pocos, dudo mucho que tengan peor contexto que el de un Valencia CF en el que nadie respeta el escudo. Ni jugadores, ni técnico, ni directivos ni absolutamente nadie. Ni por supuesto Kiat. Vete a Singapur y no vuelvas.

Noticias relacionadas

El ejemplo lo tenía en el palco

Laporta será lo que será. Un showman. Un tipo excéntrico. Pero al final es un presidente que cada vez que llega a una comida (y no se pega pocas) contesta a los micrófonos que tiene delante. Lo mismo sucede con Enrique Cerezo, que concede entrevistas aquí y allá, y que no tiene reparos en equivocarse asegurando que había cerrado fichajes como los de Tomford o Smith, futbolistas que evidentemente no existen. Igual que ellos también están los Ángel Torres, Fernando Roig, Pablo Sánchez, Sabalza, Aperribay y compañía. Ellos hablan. Kiat no. Queda claro quién es un absoluto cobarde.