Mestalla falla en los 19 minutos de vaciado contra Meriton en el Valencia - Barcelona

El vaciado de 19 minutos en protesta contra las actuaciones de Peter Lim y la directiva del Valencia CF no ha tenido éxito. La iniciativa de Curva Nord, a la que se sumaron colectivos críticos contra la gestión de Meriton como Libertad VCF y el Col·lectiu de Penyes Valencianistes, apenas ha reunido a poco más de 500 personas, divididas en dos zonas de los aledaños.

El grupo de animación se congregó en las puertas S2 y S3, por las que tienen acceso a la grada, para mostrar con cánticos contra la directiva, el entrenador y los jugadores su enfado por la deriva en la que se encuentra el Valencia CF. Entre 200 y 250 aficionados estuvieron en dicha protesta localizada en la calle Juan Reglà. Por otro lado, en el lugar de concentración más habitual, la Avenida de Suècia cerca de otros 300 seguidores blanquinegros.

Protestas divididas en dos

Por momentos, los manifestantes recriminaron a algunos de los aficionados que estaban accediendo al estadio su ausencia en la protesta contra Meriton.

En las pancartas, mensajes para la mayoría de los miembros de la directiva. En una de ellas, los aficionados tildan a Ron Gourlay y Peter Lim de mentirosos: "liar, liar". En otra de las clásicas, los rostros de los Lim se ven acompañados del mensaje "Lim, out".

Conscientes de que las convocatorias no habían logrado movilizar a una afición que, pese a la marcha del equipo, no deja de acudir al estadio en masa, los manifestantes pronunciaron uno de los gritos más significativos de la tarde: "¡Mestalla, despierta, esto es una mierda!".

El enfado de los que estaban fuera crecía al saber que en esos primeros compases del partido, el Valencia CF ya estaba siendo claramente superado por el Barcelona. Al cuarto de hora, la protesta de vaciado de 19 minutos de la CN10 comenzó a disolverse y sus miembros hicieron las colas para adentrarse al estadio.

Kiat LIm, en el palco

Otro de los puntos clave de la protesta contra Lim de este domingo pasaba por protestar dentro del estadio contra la directiva, más aún, aprovechando la ocasión de que el presidente e hijo del máximo accionista, Kiat Lim, está presente en el palco. En los minutos posteriores al 0-2 del Barça, muchos de los aficionados cercanos a la zona VIP se levantaron a increpar al presidente y a los demás ejecutivos.

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Los cánticos contra Meriton y los dirigentes en el estadio suenan con más intensidad y asiduidad que en ocasiones pasadas, aunque el ambiente general es de rendición ante la cruda realidad que afecta al Valencia y su afición durante más de siete años.