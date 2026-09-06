Las lamentables notas de los jugadores del Valencia ante el Barcelona

El Barcelona es muy superior al Valencia CF y de eso no hay duda, pero la vergüenza que hizo pasar el vestuario a la afición valencianista es una prueba más de que no les importa mucho lo que pasa durante los partidos. Perder por cinco goles es siempre sinónimo, lógicamente, de ser muy inferior a tu rival, pero en especial en el caso de un Valencia - Barcelona en el que el cuadro de Hansi Flick pudo marcar hasta 8 goles más sin ningún tipo de problema.

Desde la línea defensiva, el centro del campo hasta la delantera, aunque en este caso son los menos culpables, el Valencia CF salió con una goleada en contra que dejó a la afición enfadada y con la sensación de que Segunda División está más cerca incluso que otros años. Un golpe demasiado duro y que además no invita al optimismo con el calendario más próximo: Sevilla y Alavés fuera de casa. ¿Cuáles han sido las notas de los jugadores en el partido ante el Barcelona?

Los titulares

3 Dimitrievski Lamine Yamal no lo había tenido tan fácil en todo el año. En el primer gol le pasa cerca y ni la huele. En el segundo tanto no pudo hacer demasiado. Sí evitó un gol de Fermín en el minuto 40. No el de Raphinha en el minuto 54. El cuarto, de Pedri, fue ajustado y no es culpable. En el quinto tampoco.

2 Jesús Sufrió más con Lamine que en otras ocasiones en las que han tenido que verse las caras. Mal día. En el segundo gol estuvo lento y el extremo le ganó el duelo con mucha facilidad. En el tercero pierde un balón que no tiene demasiado sentido y más con el equipo abierto. Se fue sustituido en el 54' por Gayà.

3 Arnau Martínez Por su zona no sufrió en exceso con Gordon y más como tercer central y falso lateral. Eso sí, todavía no ha conseguido imponer sus virtudes para ayudar al equipo aunque el contexto es cierto que no ayuda. Rompió el fuera de juego del quinto tanto, el segundo de Lamine Yamal.

2 Pepelu Empezó mal, comiéndose el desmarque de Lamine. Y le pasó lo mismo en el segundo tiempo con una acción que acabó en disparo de Gordon, pero en el que Lamine lo dejó KO con un caño épico. Se marchó con el 0-3 y después de un partido en el que había vuelto a la línea de cinco, pero sin suerte.

2 Diakhaby Se está mucho mejor cubriendo a la nada que cubriendo a un rival. Así es todo mucho más fácil. Eso es lo que pasó en el primer gol, obra de Lamine, que ganó la espalda de Pepelu y que no encontró oposición alguna. En el gol de Raphinha tiene dos opciones, meter el pie o meter el pie. Pues eligió otra, que fue la de dejarle marcar. Se marchó sustituido, y demostrando que no tiene nivel.

3 Maffeo Lo que se vio ante el Barça es lo que hay. Alguna buena acción como la de Raphinha en el descuento del primer tiempo y momentos en los que no aporta demasiado.

2 Dieng No es stopper, no es creador, no es un box to box. Tendrá cualidades, pero no para el estilo del Valencia CF actual. Y mucho menos ante este Barça. Apuesta de Isei que contra el Barça fue un fracaso. Como ante el Celta o el Dépor. Eso sí, dejó una acción en el 65 saliendo de una presión ante Raphinha, Pedri y Fermín que fue la mejor acción del partido de un jugador del Valencia CF. También dejó claro que no es defensivo cuando dejó pasar a Pedri como si fuera un partidillo de entrenamiento en el cuarto gol.

3 Ugrinic Corre y pelea, pero al fútbol se juega con un balón y eso le perjudica. Sobre todo porque necesita dar 4 toques a jugadas que solo necesitan 1 o como mucho 2.

4 Javi Guerra Partido gris en líneas generales. No logró ser protagonista en salida, aunque era un partido muy difícil en ese aspecto. En cuanto a los duelos y a nivel posicional tampoco fue su mejor día. Se marchó unos minutos después de una de esas llegadas al área que siempre explota, pero Otorbi envió el balón demasiado largo.

5 Otorbi Vertical cuando pudo. Antes del 0-2 de hecho gana la espalda de la defensa azulgrana y está cerca de habilitar a Danjuma. En el segundo tiempo ganó una acción al espacio y la intentó poner atrás a Javi Guerra, sin demasiada suerte.

5 Danjuma El único que tuvo ocasiones en el primer tiempo. Un mano a mano que sacó Joan García con su mano izquierda y una parada espectacular con el cuerpo en el descuento. El 5 es por su intención cuando tuvo que atacar y amenazar a la defensa y porque tampoco fue el día para mucho más.

Suplentes

5 Gayà Salvó un gol tras centro de Adeyemi a los pocos minutos de entrar. Frenó después un uno contra uno a Lamine Yamal de manera sensacional.

5 Elliott Un buen balón en largo a Otorbi desde que entró. Está lento y fuera de forma, pero tiene más calidad que el 99% de los jugadores de la plantilla y lo demostró en ese pequeño rato sobre el césped.

4 Tárrega Saltó con el partido roto y tampoco mostró ser una roca en el rato que estuvo sobre el césped.

5 Córdoba Con perfil zurdo en salida tiene más calidad que los centrales que jugaron ayer y lo demostró en los pocos minutos que estuvo sobre el césped.

4 Sato Salió a dar dos pases y tampoco mucho más. No era el mejor día para medirle, pero ha bajado un poco la emoción tras su fichaje.

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4 Hugo Duro No ganó balones, no bajó el esférico para dar salida a los suyos y tampoco ganó los pocos centros al área que hubo. En definitiva, la reacción que tenía que tener para ganarse un puesto en el once no resultó ser una exhibición.