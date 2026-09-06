La petición de Cañizares al valencianismo tras la vergonzosa goleada contra el Barcelona: "El problema es mucho más grande"

El valencianismo está agotado de la eterna situación del Valencia CF. Una temporada más el equipo empieza catastróficamente con tres derrotas consecutivas y un empate en cuatro partidos de Liga. Unos números paupérrimos que llevan al equipo de Carlos Corberán a la última posición de la clasificación de Primera División con un pírrico punto.

La afición del Valencia CF ha aprovechado la visita del Barcelona para protestar antes, durante y después del partido por la gestión de Peter Lim. Esa que ha dejado la plantilla otra vez a medio hacer tras el mercado de verano y que ha apostado por un entrenador ampliamente criticado por la grada.

Fernando Bustamante

Una de las voces públicas dentro de la afición del Valencia CF es la de Santiago Cañizares. El portero, en su rol de comentarista deportivo en la Cadena COPE, ha sido muy crítico con Peter Lim como es costumbre y ha puesto el grito en el cielo en Tiempo de Juego después de la vergonzosa goleada contra el FC Barcelona.

"El Valencia CF está herido de muerte. Para que se vaya Peter Lim tiene que haber alguien que quiera comprar el Valencia CF. Es un caramelo de empresa. Ahí lo tienes cuarenta mil personas van a Mestalla a epsar de que saben que van a sufrir y a pasar vergüenza. Tiene una masa social extraordinaria. El problema es que Peter Lim no ha querido atender a los que han ido a comprar el club, el último hace más de un año. ¿Cómo provocamos que Lim ponga el Valencia CF en venta?, arranca Cañizares analizando los problemas del club.

"¿Quién lo compra? Ese será el siguiente problema. Solo se puede hacer con una manera, con presión social. El aficionado no tiene culpay tiene que estar ahí. Pudieron hacerlo los políticos pero no quisieron. Solamente el pueblo puede salvar al Valencia CF", prosigue con la situación social de la entidad de Mestalla.

"El problema no es perder tres puntos, el problema es mucho más grave y tienen ganas de un levantamiento público", en referencia al hartazgo de la afición con la gestión de Lim

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"Un vaciado absoluto y de forma reiterada llamaría mucho la atención y provocaría, al menos, el sonrojo de la dirección", insiste Cañizares como llamativa iniciativa para provocar un cambio en la gestión. "Yo no sé si sabe cómo está el equipo ahora mismo, si está viendo los partidos, si le importa lo más mínimo", termina sobre el interés de Lim por su equipo, el día que Kiat Lim, su hijo y presidente de Valencia CF, ha visto de primera mano la mala dinámica del equipo.