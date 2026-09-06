Las protestas se multiplican en Mestalla en la tensa salida del Valencia CF

La presencia de valencianistas se multiplicó en la Avenida de Suècia en la media hora posterior a la humillante derrota del Valencia CF frente al FC Barcelona. En mayor número que en el fallido vaciado de los primeros 19 minutos del duelo, los aficionados mostraron su enfado contra todos los estamentos del club: dirigentes, cuerpo técnico y jugadores.

Alrededor de 2500 seguidores se congregaron a la espera de que saliera el autobús del equipo, en el que también se había desplazado al partido el presidente, Kiat Lim, junto a parte de los ejecutivos que representan a Meriton en València.

La afición del Valencia CF carga contra Lim y la dirección

La hinchada bramó en sus cánticos contra Peter y Kiat Lim, pero también contra Javier Solís, director general, y Ron Gourlay, CEO de Fútbol. A todos, como a Carlos Corberán, les piden que abandonen sus cargos después de la deriva a la que ha sido conducido el club durante años.

Los jugadores no escapan de la crítica, y un sector de la afición es tan duro o más con ellos como con los dirigentes. El club decidió que los futbolistas diesen media vuelta en su salida de Mestalla, una vez que los ánimos en el exterior se fueron aplacando, para cambiar el punto de salida del estadio.

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Casi al mismo tiempo que el Barça, y por el mismo lugar, por la calle Juan Reglà, acabó dejando el estadio el Valencia CF. Detrás de las vallas colocadas por la Policía Nacional, los jugadores y demás estamentos del club fueron increpados mientras el vehículo se dirigía hacia la Avenida de Aragón.