La respuesta de Pedri a la ovación de Mestalla en el Valencia CF - FC Barcelona

El FC Barcelona bailó al Valencia CF en otra sonrojante goleada que, más allá de los goles, pasó a la historia por las ovaciones de Mestalla a algunos de los internacionales de la selección española que se proclamaron campeones del mundo este verano como Rodri o Pedri. El centrocampista canario, autor del gol que empezó a vaciar Mestalla, agradeció el gesto de la grada y le deseó suerte a la sufrida afición del Valencia CF. Estas fueron sus palabras en Movistar:

Victoria

“Al ver el resultado puede parecer que el partido fue fácil, pero jugar aquí nunca es sencillo. El rival siempre presiona muy bien. Conseguimos un buen resultado y ofrecimos un gran partido que nos ayuda a seguir ganando confianza y encadenando victorias. Creo que controlamos el partido en todo momento. Después del partido contra el Rayo hablamos de que, en algunos momentos, el partido se convierte en un intercambio constante de carreras. En esos momentos tenemos que bajar un poco el ritmo y tener la posesión del balón para recuperar el aliento. Hoy lo hicimos a la perfección. Supimos organizarnos y controlar el partido durante los 90 minutos.”

VALENCIA, 06/09/2026.-El jugador del Barcelona Pedro González "Pedri", celebra su gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Valencia y Barcelona, este domingo en el estadio de Mestalla.EFE/ Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

Goles

La gente siempre quiere un delantero que marque 40 goles, pero tenemos muchos jugadores capaces de hacer ese trabajo, como Raphinha, Lamine, Jesús, Gordon y Adeyemi. Tenemos muchas opciones en ataque, así que creo que los goles no nos van a faltar esta temporada.

Sociedad con Rodri

“Siempre se dice que no funcionamos juntos, pero la realidad es que jugar al lado de Rodri es muy cómodo. Es un jugador que recupera muchos balones defensivamente y rara vez pierde la pelota. Creo que nos entenderemos muy bien. A medida que disputemos más partidos, mejoraremos aún más en este aspecto, y creo que será algo fantástico.”

Ovación de Mestalla

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Agradedido a Mestalla porque me aplauda. Tengo que dar las gracias a todos. Cuando la afición del equipo rival te aplaude, siempre es algo bonito. Les deseo lo mejor durante la temporada.