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Corberán: "Tengo fuerza y convicción de darle la vuelta a una situación más complicada que el año pasado"
El entrenador del Valencia CF comparece ante los medios desde Mestalla para analizar la delicada situación del equipo
FINALIZA LA RUEDA DE PRENSA DE CARLOS CORBERÁN DESDE MESTALLA
¿QUÉ CAPACIDAD DE REACCIÓN TIENE EL EQUIPO? ¿SI TIENE QUE EXPLICARLE ALGO A KIAT LIM QUÉ LE DIRÍA?
"Las conversaciones con Kiat siempre son honestas. Pienso que la solución es momento de buscarla, de vivir este periodo como equipo. No creo que haya ninguna duda, no hablo de nada con ellos que no tenga que ver con fútbol. Es un momento difícil para ellos y los resultados negativos pueden llevar a una pérdida de confianza. En el fútbol la confianza no tienes que recuperarla cuando tienes un resultado bueno sino que tienes que tenerla para conseguir resultados. Estamos rindiendo por debajo de lo que tenemos que hacer"
¿CUÁL ES EL PROBLEMA O LA SOLUCIÓN QUE PUEDES DAR HOY?
"No he visto falta de actitud, lo que he visto es que lo que ha propuesto el Barcelona nos ha superado. Es responsabilidad de todos los que estamos dentro y somos los que podemos cambiar la realidad del Valencia CF. Desde ese compromiso afrontamos el momento"
¿SE HA PLANTEADO DIMITIR?
"Siempre desde que cogí este trabajo tengo fuerza y convicción de darle la vuelta a una situación más complicada del año pasado, pero hay que tenemos que afrontarla de la misma forma que ya afrontamos momentos complicados y darle la vuelta a la situación"
¿CORBERÁN TIENE FUERZA PARA LEVANTAR ESTA SITUACIÓN?
"Es una situación que nos deja a todos tocados, pero no nos deja hundidos. Es una situación difícil que vamos a transitar unidos y vamos a mirarla con honestidad. Como equipo vamos a buscar soluciones para dar la vuelta a un momento difícil. Aceptamos cualquier tipo de crítica hacia nosotros. La afición inicia la temporada con una ilusión muy grande y yo como entrenador no hemos conseguido que como equipo demos ese nivel que queremos darle a nuestra afición"
¿HA SIDO VERGONZOSO LO DE HOY?
"Hemos jugado contra un rival que ha sido superior a nosotros de principio a fin. Encajar un gol tan pronto volvía todo más cuesta arriba y luego las opciones que hemos tenido después de ese gol. Luego las opciones que hemos tenido en transición, empatarlos después del 0-2 haber podido conseguir un gol era importante. No hemos conseguido aprovechar esas ocasiones y nos han hundido y han sido superiores a nosotros"
ARRANCA LA RUEDA DE PRENSA DE CARLOS CORBERÁN
Termina la rueda de prensa de Hansi Flick desde Mestalla, en unos minutos llega el turno de Carlos Corberán.
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En unos minutos escucharemos las palabras de Carlos Corberán después de otra derrota, la tercera consecutiva en cuatro partidos de Liga.
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