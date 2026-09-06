Corberán: "Tengo fuerza y convicción de darle la vuelta a una situación más complicada que el año pasado"

¿QUÉ CAPACIDAD DE REACCIÓN TIENE EL EQUIPO? ¿SI TIENE QUE EXPLICARLE ALGO A KIAT LIM QUÉ LE DIRÍA?

"Las conversaciones con Kiat siempre son honestas. Pienso que la solución es momento de buscarla, de vivir este periodo como equipo. No creo que haya ninguna duda, no hablo de nada con ellos que no tenga que ver con fútbol. Es un momento difícil para ellos y los resultados negativos pueden llevar a una pérdida de confianza. En el fútbol la confianza no tienes que recuperarla cuando tienes un resultado bueno sino que tienes que tenerla para conseguir resultados. Estamos rindiendo por debajo de lo que tenemos que hacer"