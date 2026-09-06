Todo o nada en Mestalla. El Valencia CF ha arrancado la temporada de una manera pésima y la rueda de prensa de Ron Gourlay no ha ayudado lo que debería. Un empate y dos derrotas son un peligroso precedente para recibir a un FC Barcelona que llega a Mestalla en la cima de la clasificación. Un empate sin goles contra el Celta de Vigo abrió la temporada, siguiendo una derrota por la mínima en la visita del Betis y culminando el paupérrimo inicio de curso con una derrota a domicilio ante el Deportivo en Riazor.

El cierre de mercado del Valencia CF ha dejado varias tareas pendientes, como de costumbre, y las lesiones siguen lastrando al equipo de Carlos Corberán. Los recién llegados entrarán directos en la convocatoria, pero no en el once de inicio. De cara al duelo de este domingo, eso sí, Carlos Corberán hará varios cambios, algunos obligados por lesión y otros por decisión técnica.

Alineaciones oficiales del Valencia CF - FC Barcelona de Mestalla

Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby y Jesús Vázquez; Dieng, Ugrinic, Javi Guerra, Otorbi; y Danjuma.

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FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.