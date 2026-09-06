Lo que no se vio del Valencia CF - Barcelona. ¡Kiat por la puerta de atrás!

Como cada partido, el Valencia CF siempre deja detalles que parecen perderse entre el ridículo que suele hacer el equipo y en una racha en la que cada derrota mete más presión a la entidad por la situación que está viviendo. Colista, sin nadie que ponga orden, con resultados lamentables y con una actitud indigna, el fiel reflejo del club es la cara de su presidente Kiat Lim, a quien parece que le da igual todo.

La cara de Kiat Lim con la pitada al sentarse y su reacción al pitido final

Con esa sonrisa de no haber roto un plato en su vida. Con esa cara del que sabe que trabaje bien o trabaje mal va a tener un colchón económico y muchas posibilidades para que no le pase factura. Con el que sabe que, a la sombra, iba a estar cómodo sentado y sin apuros. Así estuvo el presidente del Valencia CF, Kiat Lim, en el palco mientras el público le daba una calurosa bienvenida.

La desesperación de Corberán a los 30 minutos

El entrenador estuvo especialmente nervioso en los primeros minutos viendo que el equipo estaba sometido a la calidad azulgrana. Un dominio total y absoluto que se reflejó en goles. Un total de tres, aunque uno fuera anulado.

Raphinha pide que tiren e balón fuera

En el segundo tiempo, el brasileño demostró una vez más su clase y su buena actitud en un campo de juego. Pidió a Fermín que tirara el balón fuera del terreno de juego tras ver que Diakhaby se había lesionado. Evidentemente con 0-0 tal vez no lo habría hecho, pero la realidad es que en el contexto que sea es una actitud que hay que agradecer al rival. Ni el propio Fermín, que obedeció a su capitán, entendía al principio que pasaba.

El aplauso de Mestalla a Rodri y Pedri

Mestalla volvió a dejar claro que en muchas situaciones es un campo señor y así lo dejó claro con los cambios de Hansi Flick en los que sacó del campo a Rodri Hernández y Pedri. Los dos campeones del mundo se marcharon ovacionados en una jornada en la que los dos rindieron a un nivel altísimo.

La cobardía de Kiat Lim y compañía al salir del estadio

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Kiat se marchó por la puerta de atrás, cobarde como de costumbre y dejó claro que no está dispuesto a dar la cara a pesar de su puesta en escena en diciembre en la junta de accionistas, donde soltó un buen número de mentiras. Con el equipo último, su decisión fue la de salir por la puerta de la calle del doctor Juan Reglá.