El Valencia CF se hunde y Mestalla se rinde en su soledad

Cada jornada, el abonado y seguidor valencianista da una lección de asistencia a su estadio de Mestalla, fundado en 1923 y que agoniza, con dolor, en su último año de vida antes del traslado al nuevo en Corts Valencianes. Este domingo, en la visita del FC, 47.319 espectadores poblaron las gradas. Sin embargo, el rugido en defensa del escudo ha perdido la fuerza de antaño. La crisis crónica que provoca la gestión de Meriton se propaga por todo lo que tiene que ver con el Valencia CF y su entorno. Más allá de lo deportivo, terreno en que el FC Barcelona aceleró la descomposición del equipo de Carlos Corberán, en lo social, el valencianismo también salió derrotado. Las iniciativas de vaciado del campo en los primeros 19 minutos y de clamar contra el palco durante el partido resultaron fallidas.

Kiat Lim, presidente del Valencia, asistió por primera vez a un encuentro oficial del club del que su padre es máximo accionista desde octubre de 2014. Lógicamente, los gritos de protesta contra los Lim aumentaron en decibelios en comparación con ocasiones (humillaciones) pasadas, pero la realidad es que el empresario de Singapur estuvo más tranquilo, departiendo y sonriendo al lado de Joan Laporta, de lo que podía esperarse. Sobre todo, lógicamente, de parte de una afición hastiada y desesperada como consecuencia de la caída experimentada en la última década.

La crisis, sin fecha de caducidad, es letalmente perfecta. Afecta a todo lo que podría afectar, incluso a la capacidad crítica del valencianismo. Ya nada puede ir peor, pero, como evocan los cánticos de un sector del público, Mestalla no sale completamente de su letargo. "Mestalla, despierta, esto es una mierda", se escuchó desde el exterior del campo durante esos 19 primeros minutos de Valencia - Barça. Una petición de los de fuera a los de dentro. Ahí, en el interior del ruedo o la arena, todo acaba diluyéndose entre el hastío, la frustración y los nuevos enemigos añadidos a la diana desde la campaña pasada: entrenador y jugadores.

Colistas después de cuatro jornadas

Transcurridas las cuatro primeras jornadas de LaLiga, el conjunto de Carlos Corberán es el último de los 20 de Primera división. Málaga y Celta, con un punto más en los mismos partidos, ya se sitúan por delante. También, el Elche, que cierra este lunes la jornada en tierras alicantinas a la Real Sociedad. Sólo una derrota de los ilicitanos por tres o más goles sacaría al Valencia del último y vergonzoso lugar. Una posición que para los blanquinegros, pese a ser el comienzo, no es anecdótica. Es la confirmación de una tendencia terrorífica temporada a temporada.

Mercado sin inversión ni goles

El Valencia - Barcelona manifestó nuevamente el pésimo mercado que se han marcado Gourlay, Lisandro Isei y el entrenador, Carlos Corberán, que irremediablemente forma parte de la foto de los que han colaborado en el intento de mejorar un equipo como no se puede hacer, sin inversión digna de objetivos elevados. Danjuma, otra vez, volvió a ser el delantero de una plantilla sin gol. El fiasco de fichaje del pasado curso, el hombre que lleva cuatro temporadas sin ser lo que fue, el jugador que estaba en la rampa de salida y por el que ni el PSV acabó viniendo, ese es el mejor delantero, a día de hoy, para Corberán. Dramático, como lo es que en el mercado, ni siquiera en el de agentes libres, el Valencia se proponga de verdad mejorar lo que hay con un futbolista que aporte algo de gol. De momento, solo Sadiq, lesionado para dos meses, y gracias al regalo de la relajada defensa del Dépor, ha sido capaz de hacer un gol para el equipo en 360 minutos de LaLiga.

Corberán no conecta con una plantilla mal confeccionada

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, recientemente renovado contra la voluntad del aficionado, es tan señalado o más que los dirigentes por el público. Parece que ha llegado el momento de desconexión entre el técnico y un grupo de jugadores a los que ha sacado todo lo que ha podido. Justo es reconocer que salvó el descenso en 2025, pero en un destino similar al de Rubén Baraja, su antecesor, el globo está pinchado. Desde hace meses, vivimos la pendiente hacia abajo de un equipo, con la firma de Meriton, que no da para competir en condiciones una Liga de principio a fin. La carente intensidad mostrada ante el Barcelona y, en especial, la infame media hora de A Coruña son el ejemplo de que el entendimiento entre el técnico y los futbolistas se ha roto. Sin extremos, sin gol, sin un sistema claro, nadie parece creer en nadie de puertas para adentro en el vestuario..

Los seguidores no importan a los que mandan

Un aspecto que pasó desapercibido, sobre todo, para el que tiene la fortuna de ver el fútbol con lujo y comodidades, fue el infierno térmico que sufrieron los asistentes al partido. LaLiga consumó su ofensa al público de mantenerlo un 6 de septiembre, aún en verano, a las 16:15 horas. En plena tarde y, lo más grave, pese al aviso amarillo de la AEMET por las elevadas temperaturas. Ni en los días previos ni en los micrófonos de la televisión antes del duelo, a 34 grados, nadie del Valencia alzó la voz contra una medida contraria a la salud de los que pagan el negecio fielmente con sus abonos y entradas. ¿Dónde estaba el director general del club, tiempo atrás portavoz?

Noticias relacionadas

La afición de Mestalla está sola

Frente a esta enfermedad que padece el club, Mestalla se siente incapaz. El valencianista sabe, porque lo ha comprobado, que está solo. Los demás poderes en la ciudad, en especial, el político, le han dado la espalda. No hubo vaciado, no hubo clamor continuo ni final ni pañolada contra Kiat Lim, Javier Solís y Ron Gourlay. Nada recuerda ya al Valencia de los mejores tiempos en Mestalla. Quizá, tan solo, los números de asistencia y fidelidad. Cifras, por otro lado, que en esta semana que empieza confirmarán la peor racha histórica del Valencia CF sin jugar en un torneo europeo. Entre 1983 y 1989, con un descenso a Segunda entre medias, el club estuvo 2373 días sin jugar una competición UEFA. El récord más triste lo superará el Valencia de Meriton este próximo miércoles. Lo más duro de todo es que no se atisba el suelo de este abismo mientras Mestalla contempla sin saber cómo responder ese descenso al vacío.