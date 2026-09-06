El Valencia CF Mestalla debuta con empate (1-1) en el Puchades

El Valencia CF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo el partido ante el RCD Mallorca B correspondiente a la primera jornada del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades bajo un intenso calor, ha finalizado con empate 1-1 en un partido en que el filial se adelantó en los primeros minutos con gol de Mario Guila, empató de penalti el RCD Mallorca B ya en la segunda mitad en la que el filial tuvo ocasiones claras para haber obtenido la victoria.

El filial, con muchas caras nuevas y mucha juventud en su once, buscaba arrancar la competición con una victoria en casa en un duelo de filiales ante el RCD Mallorca B que llegaba en buena inercia tras haber conseguido el ascenso. De salida el conjunto que dirige Óscar Sánchez buscó la portería rival y encontró los espacios por bandas con Ismail El Aoud y Leslie Okai muy activos, este último tuvo una primera oportunidad clara en el minuto 5.

El primer tanto llegaría nuevamente por la izquierda. Jugada de tiralíneas entre el propio Leslie Okai y Marcos Navarro que asistió desde la frontal a Mario Guila para que con habilidad el ilicitano batiera por bajo al guardameta rival.

El tanto espoleó al filial que inició una secuencia de saques de esquina generando sensación de peligro en cada acción ante un RCD Mallorca B que no reaccionó hasta el minuto 20 con un disparo de Yerga que detuvo Raúl Jiménez.

El partido entró en una fase más equilibrada en la que en todo caso el VCF Mestalla dispuso de una falta lateral muy peligrosa, sobre la línea de cal, cuando Leslie ya entraba solo en el área. Ya en el descuento el VCF Mestalla pudo ampliar ventaja en una nueva acción por la izquierda, pero esta vez el lanzamiento de Mario Guila lo detuvo el guardameta.

SEGUNDA PARTE

En la segunda mitad el VCF Mestalla mantuvo la misma dinámica, con una defensa férrea con Wanjala y Panach como centrales con Marcos Navarro y Héctor Mir en los laterales y buscando transiciones rápidas para poder anotar el segundo tanto ante un RCD Mallorca B que trataba de acercarse más a la portería de Raúl Jiménez.

Con el partido equilibrado llegó el empate del equipo balear en una acción en que una indecisión en la defensa valencianista acabó en un penalti que transformó Wilber para colocar el 1-1 en el marcador.

La reacción del VCF Mestalla no se hizo esperar y apenas dos minutos después Leslie Okai tuvo el segundo en una jugada en que realizó una espectacular diagonal y su remate final ya casi en el área pequeña lo rechazó con los pies el portero visitante cuando ya se cantaba el gol en el Antonio Puchades.

Poco después sería Mario Guila quien arrancó también desde la izquierda en un balón en profundidad que le puso Ochoa y cayó dentro del área cuando estaba en posición franca para el remate. El propio Guila la tuvo nuevamente en sus pies en una contra lanzada por Raúl Jiménez que pilló desprevenida a la defensa balear. Rubén Fernández -que acababa de entrar al terreno de juego junto a Adrián Ruiz- habilitó a Guila que en el mano a mano se encontró con el portero balear.

Óscar Sánchez refrescó el ataque con la entrada de Taucas y Marc Martínez, en una recta final en la que con el cansancio y el calor, el partido se empezó a romper con transiciones mucho más rápidas de los dos equipos sin que se moviera el marcador a pesar de que Leslie Okai volvió a realizar una cabalgada por banda izquierda que Nil Torreguitart envió de nuevo a saque de esquina.

El guardameta del equipo balear, gran protagonista del partido, volvió a realizar una gran intervención ya en el descuento a un lanzamiento de Hugo Guijarro que tras tocar en un defensa se introducía en la portería visitante.

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PRÓXIMO PARTIDO

La próximo cita del VCF Mestalla será a domicilio el domingo 13 de septiembre a las 11:00 h ante la UCAM Murcia.