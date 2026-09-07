Polémica baja del Sevilla para recibir al Valencia CF en el Sánchez Pizjuán

Carlos Corberán se juega su futuro en las próximas jornadas. El técnico del Valencia CF ha arrancado la temporada con una paupérrima imagen traducida en un empate y tres derrotas. El Sevilla FC es el siguiente rival y para ello tocará recomponer un equipo tocado mental y físicamente.

El caso es que muy diferente es el momento que vive Luis García Plaza en el Sánchez Pizjuán. El preparador tiene al equipo en la séptima plaza con 7 puntos, los mismos que Atlético de Madrid y Osasuna. Además, no tiene ningún lesionado, por lo que su único problema es intentar que el club recurra la expulsión de Arouna Sangante. En estos momentos el central es baja para el partido contra el Valencia CF.

La polémica arbitral volvió a tener como protagonista al Sevilla en su visita al RCDE Stadium. Nos remontamos al minuto 55 cuando Expósito le hizo un sombrero al sevillista Agoumé para posteriormente meter un balón a Roberto Fernández en carrera. El delantero estaba encarando a Vlachodimos cuando se le cruzó la pierma de Arouna Sangante que daba con sus huesos en el césped. Era el último defensor y todavía no se había internado en el área. Roja directa.

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¿Baja contra el Valencia o recurso?

Las protestas del banquillo sevillista fueron inmediatas, más al comprobar que el VAR mantenía la decisión de Sesma Espinosa. No había vuelta atrás, pero la polémica estaba servida al interpretar cada uno el reglamento de una manera. El hecho es que el defensa se lanzó y tocó el balón antes de impactar contra el delantero rival. Precisamente la forma de hacerlo fue la clave, ya que para unos fue la inercia de una segada limpia al balón y para otros la intención posterior de derribar al rival al arrastrarle la pierna izquierda. Si no cambia nada, Arouna Sangante será baja y Luis García Plaza deberá buscar otra pareja de baile para Kike Salas en el centro de la zaga.