Carta de un aficionado del Valencia CF a SUPER: "Estoy hundido porque siento que nuestro club se está apagando"
Rafa, aficionado del Valencia CF y abonado desde hace más de 25 años, comparte con Superdeporte su profunda reflexión sobre la situación del club y pide unión a la afición
Soy valencianista desde que tengo uso de razón.
Llevo más de 25 años como socio accionista del Valencia C.F. y he ido toda mi vida a Mestalla. Primero con mi abuelo, con mi tío, con mi hermano… Como tantos valencianistas, el Valencia forma parte de mi familia, de mis recuerdos y de mi vida.
Y escribo estas palabras porque estoy hundido.
No solamente por los resultados. No solamente por una clasificación, por un entrenador o por una temporada más sufriendo.
Estoy hundido porque siento que nuestro club se está apagando.
Y lo peor de todo es que tengo la sensación de que nosotros también nos estamos apagando con él.
Estamos cansados. Muy cansados.
Llevamos demasiados años protestando, discutiendo, esperando cambios que nunca llegan. Hemos vivido manifestaciones, estadios vacíos, protestas, pancartas y todo tipo de iniciativas. Y poco a poco el valencianismo ha ido cayendo en algo que, para mí, es todavía más peligroso que la rabia: la resignación.
Nos estamos acostumbrando.
Y no podemos acostumbrarnos a esto.
Pero también creo que tenemos que hacernos una reflexión como afición.
Hay asociaciones, plataformas, peñas, medios de comunicación, periodistas, exjugadores, pequeños accionistas y miles y miles de valencianistas que queremos prácticamente lo mismo.
Y, sin embargo, demasiadas veces vamos cada uno por nuestro lado.
Tenemos diferencias entre nosotros. Diferentes maneras de entender qué hay que hacer, cuándo hacerlo o quién debe hacerlo. Y mientras discutimos esas diferencias, nuestro Valencia continúa perdiendo fuerza, identidad e ilusión.
Por eso escribo esto.
No para crear otra plataforma.
No para ponerme delante de nadie.
No para decirle a nadie cómo tiene que ser valencianista.
Lo escribo para pedir UNIÓN.
Creo que ha llegado el momento de sentarnos todos en la misma mesa.
De dejar a un lado egos, diferencias personales, protagonismos y discusiones del pasado.
De entender que podemos no estar de acuerdo en todo y, aun así, caminar juntos en aquello que sí compartimos.
Porque hay algo muchísimo más importante que cualquiera de nosotros: el Valencia Club de Fútbol.
Necesitamos que las principales voces del valencianismo hablen entre ellas. Que las asociaciones se coordinen. Que las peñas participen. Que los pequeños accionistas tengan voz. Que los medios ayuden. Que nuestros exjugadores y referentes se impliquen. Y, sobre todo, que el valencianista de a pie vuelva a sentir que sirve de algo levantar la voz.
No sé cuál es la solución definitiva.
No tengo detrás ningún grupo, ningún interés económico ni ninguna ambición personal.
Soy simplemente un valencianista preocupado por el club que quiere dejar algún día a sus hijos el mismo sentimiento que recibió de su familia.
Y quizá precisamente por eso escribo hoy.
Porque recuerdo lo que significaba ir a Mestalla con mi abuelo.
Recuerdo lo que significa compartir el Valencia con mi tío, con mi hermano, con mi familia.
Y me niego a pensar que nuestra generación vaya a ser la que simplemente observe cómo todo aquello se va apagando.
El Valencia no pertenece emocionalmente a una persona, a una empresa ni a una generación.
El Valencia pertenece a su historia y a su gente.
A los que estuvieron.
A los que estamos.
Y a los que vendrán.
Por eso mi petición a las radios, a los periodistas, a las asociaciones, a las peñas, a los exjugadores, a los accionistas y a cualquier valencianista que lea estas palabras es muy sencilla:
Hablemos.
Sentémonos.
Coordinémonos.
Y después decidamos juntos qué podemos hacer.
Pero hagámoslo juntos.
Porque separados somos miles de valencianistas cansados.
Unidos volvemos a ser el Valencia.
AMUNT VALENCIA.
Rafa
Socio accionista del Valencia C.F. desde hace más de 25 años
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