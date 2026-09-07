La charla del líder de la LaLiga Hypermotion Pablo Hernández: aquí hay entrenador

Pablo Hernández se ha consolidado como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del fútbol español. El exjugador del Valencia CF sigue creciendo a pasos agigantados en los banquillos después de una pasada temporada en la que clasificó al CD Castellón para el ‘play-off’ de ascenso y de un inicio de curso confirmando que aquello no fue casualidad. El conjunto albinegro lidera LaLiga Hypermotion con 10 puntos de 12 posibles y solo un gol encajado.

El CD Castellón ha presumido además en sus canales oficiales del trabajo de su entrenador con un vídeo de la charla táctica previa al triunfo (2-0) ante el Albacete, una victoria que permitió al equipo colocarse en lo más alto de la categoría de plata. La escena 'privada' que deja ver a un Pablo Hernández meticuloso, cercano y muy pendiente de cada detalle trasladando su plan de partido a una plantilla que aplaude su discurso y lo lleva a cabo sobre el césped. Los jugadores corrigieron los errores, salieron enchufadísimos en la segunda mitad y consiguieron dos goles en los primeros 15 minutos

Humildad pese al gran arranque

Pese a su meteórica progresión y a los resultados que está consiguiendo el CD Castellón, Pablo Hernández huye de cualquier exceso de euforia, pone los pies en el suelo y valora la actitud competitiva y el compromiso colectivo por encima de todo. “Podemos estar mejor, podemos estar peor, habrá partidos que estemos más fallones con el balón, que no estemos del todo a gusto, pero al final si competimos como sabemos hacerlo, eso siempre nos va a acercar a ganar”, explicó el técnico.

Uno de los grandes pilares de este CD Castellón está siendo su fortaleza defensiva. Con únicamente un gol recibido en las primeras cuatro jornadas, Pablo Hernández tiene claro que esa fiabilidad es el camino. “Al final el fútbol, cuando encajas poco, eso te abre muchas más posibilidades para llevarte los puntos, las victorias”, afirmó.

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El técnico, además, insistió en que esa solidez no depende únicamente de los defensas. La presión y el compromiso empiezan en la primera línea del equipo. “Esto es trabajo de todos, del delantero que es el primer defensor”, recordó. Una filosofía que, acompañada de resultados, está convirtiendo al exvalencianista en uno de los nombres propios de los banquillos del fútbol español. Aquí hay entrenador.