El dato del Valencia CF - FC Barcelona que señala a los jugadores en pleno caos de Meriton

El Valencia CF volvió a ser humillado a manos del FC Barcelona y entre todos las estadísticas que dejó el sonrojante 0-5 de Mestalla, hay uno especialmente difícil de explicar y entender. El conjunto valencianista no cometió su primera falta hasta el minuto 45+6, prácticamente con la primera parte terminada. En total fueron 51 minutos sin interrumpir el juego asociativo del Barcelona, que manejó el encuentro a su antojo con enorme comodidad desde el inicio sin ninguna adversidad.

Por increíble que parezca, la primera falta valencianista llegó ya en el añadido del primer tiempo, cuando Aliou Dieng derribó a un rival al borde del área en una falta que Raphinha terminó enviando contra la barrera. El Valencia acabó el encuentro con siete faltas cometidas, seis de ellas después del descanso, una vez que el equipo había pasado por vestuarios y tuvo tiempo para analizar unos primeros 45 minutos en los que el Barça (cometió 6 faltas en los 90 minutos) fue infinitamente superior.

"No he visto falta de actitud"

El dato refleja la intensidad competitiva mostrada por el equipo. Carlos Corberán, por su parte, no vio falta de actitud. "No he visto falta de actitud, lo que he visto es que lo que ha propuesto el Barcelona nos ha superado. Es responsabilidad de todos los que estamos dentro y somos los que podemos cambiar la realidad del Valencia. Desde ese compromiso afrontamos el momento", explicó el técnico valencianista.

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Meriton Holdings es el gran culpable de la situación límite del Valencia, pero el dato pone el foco también sobre los futbolistas. "Hay muchas formas de perder y esto tenemos que cambialo", reconocía enfadado Arnaut Danjuma. Más allá de las evidentes limitaciones de la plantilla y de la responsabilidad de la propiedad en el deterioro deportivo del club, pasar una primera parte completa sin cometer prácticamente una sola falta ante un Barcelona aplastante y dominador no tiene ninguna justificación. El Valencia no jugó y, lo que es más grave, no compitió.