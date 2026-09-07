Un recurrente deseo internacional del Valencia CF anuncia que deja el fútbol: "Me considero un auténtico privilegiado"

Los años pasan y ningún ser terrenal es eterno. Y, con permiso de Pelé, Maradona y compañía, menos lo iba a ser Cristian Tello. El jugador ha anunciado su retirada del fútbol profesional. El extremo de Sabadell, internacional absoluto con España y viejo objetivo del Valencia CF, pone fin a una carrera de 16 años después de haber pasado por clubes como FC Barcelona, Real Betis, Oporto, Fiorentina o Los Angeles FC. Después buscó el retiro dorado en Arabia Saudí y Dubai.

El futbolista comunicó su decisión a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. "Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional", explicó Tello en su despedida.

El atacante reconoce que nunca imaginó poder disfrutar durante tanto tiempo de su gran pasión al máximo nivel. "En la vida hubiese imaginado poder disfrutar de lo que más me gusta al máximo nivel durante 16 años", señaló. Lo diga o no, está claro que tiene varias espinas clavadas y una de ellas pudo haber sido la de no jugar como local en Mestalla.

Un viejo deseo del Valencia CF: 2016 y 2022

La retirada de Cristian Tello recupera también un nombre muy conocido en el mercado de fichajes del Valencia CF. El extremo estuvo relacionado con el club de Mestalla en diferentes momentos de su carrera, especialmente en los veranos de 2016 y 2022.

Tello prefirió la Fiorentina porque mantiene su salario / SD

En 2016, el Valencia CF mostró interés en su incorporación cuando Tello pertenecía al FC Barcelona y venía de jugar cedido en la Fiorentina. Su nombre apareció en las conversaciones entre ambos clubes en un verano en el que también se produjo la salida de André Gomes al Barça y la llegada de Montoya al Valencia CF. Finalmente, las condiciones económicas que impuso Peter Lim dificultaron la operación y el futbolista no llegó a Mestalla.

Tello debutó con el primer equipo del FC Barcelona en la temporada 2011/12, meses después de recalar en el filial tras llegar desde el Espanyol. Con la velocidad como principal arma, disputó 86 partidos con el conjunto azulgrana, en los que marcó 20 goles. Posteriormente pasó por Oporto y Fiorentina antes de regresar a España para jugar cinco temporadas en el Real Betis. Los andaluces pagaron 4 millones de euros al Barça.

Seis años después volvió a aparecer en la órbita valencianista. Era 2022, nada más finalizar su contrato con el Real Betis y quedar como agente libre. Tello manejó diferentes opciones para continuar en LaLiga, entre ellas la del Valencia CF. Pero optó por tomar otro camino más placentero y menos competitivo, poniendo rumbo a Los Angeles FC. En su lugar, eso sí, llegó Samu Lino como cedido a Mestalla por el Atlético de Madrid.

Lino y Tello / SD

Marcó al Valencia CF en la final de Copa de 2022

Precisamente con el conjunto verdiblanco conquistó la Copa del Rey de 2022 ante el Valencia CF en La Cartuja. Lo hizo con Tello marcando gol en la tanta de penaltis tras salir desde el banquillo en la prórroga. Fue su último partido con los andaluces, ya que su carrera continuó posteriormente en Los Angeles FC, Al-Fateh, Al-Orobah y Palm City de Dubai antes de decidir colgar las botas.

Noticias relacionadas

Las mejores jugadas de la final de la Copa del Rey Betis-Valencia / JM. López-JM. López

"Me considero un auténtico privilegiado", aseguró Tello en su mensaje de despedida a sus 35 años tras disfrutar del fútbol en diferentes países, pero con la duda de saber qué hubiera sido de él de haber tenido Mestalla como destino.