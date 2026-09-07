El hijo de Ronald Koeman sorprende a todos: doblete de penalti y máximo goleador del equipo... ¡siendo portero!

Ronald Koeman Jr., portero del Telstar de la Eredivisie, ha vuelto a ser el protagonista de las noticias en Países Bajos no solo por volver a marcar un gol, sino por hacerlo por partida doble. El hijo de Koeman marcó un doblete de penalti (en el minuto 63 y en el 101) para rescatar un empate 2-2 ante el Cambuur en un partido que su equipo tenía prácticamente perdido en la máxima división neerlandesa. El guardameta ha heredado el olfato para el gol que tenía su padre, que pese a ser defensa siempre destacó por su faceta goleadora. Del gol clave que ganó la Copa de Europa para el Barça en 1992 en Wembley al portero tirapenaltis del Telstar.

El guardameta, nacido en Barcelona y de 31 años, volvió a ser protagonista este domingo al marcar dos penaltis en un mismo partido. Sí, dos. El guardameta es un goleador nato. Con los dos goles, Koeman se convierte en el primer portero de la historia de la Eredivisie que consigue un doblete en un mismo encuentro, además de colarse en lo más alto de la tabla de goleadores de su equipo. Al menos, de forma momentánea tras tres jornadas de liga.

El partido había empezado de la peor manera posible para el Telstar. El conjunto local se quedó con diez futbolistas en el minuto 22 por la expulsión de Nökkvi Thórisson y logró resistir hasta el descanso, pero el partido se le escapó de las manos tras la reanudación. Rafik El Arguioui adelantó al Cambuur en el 53 y Nicolas Binder amplió la ventaja en el 60. Entonces, el hijo del exentrenador del Valencia CF, entre otros, salió a escena y cogió la responsabilidad del equipo cuando tuvo la oportunidad de lanzar el penalti. Lo convirtió. También el que tuvo en el tiempo de añadido, consagrándose así en el héroe del Telstar. De nuevo. "Koeman al rescate", escribió el club en redes sociales anunciando el resultado del partido (2-2).

HOUSTON (EE UU), 20/06/2026.- El técnico de Países Bajos Ronald Koeman durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 disputado este sábado en Houston.- EFE/Carlos Ramírez / sd

Repite como héroe del Telstar

Lo más llamativo es que esta no es la primera aparición goleadora de Koeman Jr. El pasado mes de mayo, el portero ya se había convertido en héroe del Telstar al marcar otro penalti en los últimos minutos ante el Volendam. Aquel gol dio la victoria a su equipo y resultó decisivo para asegurar la permanencia en la Eredivisie.

Koeman Jr. ya no es una promesa y lleva tiempo defendiendo la portería del conjunto neerlandés, pero lo suyo con el gol empieza a ser digno de estudio. Porque una cosa es que un portero lance un penalti de vez en cuando y otra muy distinta es que acabe mirando de tú a tú a los delanteros en la tabla de goleadores. Porque es verdad que estamos a principio de temporada y el paso de las jornadas seguramente hará que cambie la situación, pero ahora mismo no hay ningún otro jugador del Telstar que haya conseguido marcar los dos goles que lleva él.

Noticias relacionadas

Ronald Koeman Jr., chutando un penalti con el Telstar / Telstar

Digno heredero

No ha emulado a su padre en cuanto a jugar como defensa, pero Ronald Koeman hijo sí ha heredado aquello de no ponerse nervioso desde los once metros. Nada más y nada menos que 46 goles de penalti en 48 intentos marcó Koeman padre con el Barça. Su hijo, aunque se puso guantes, tomó buena nota de ello.