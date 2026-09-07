Hugo González (ex Valencia CF) ya es clave con el Celta de Vigo

La mejor noticia para el Celta de Vigo en su visita a Getafe tiene nombre y apellidos: Hugo González Sotos. El canterano del Valencia CF cuajó una actuación sensacional en el equipo de Claudio Giráldez desde el minuto 1, siendo uno de los principales focos de peligro en un choque en el que brilló Andrés García en el Getafe CF.

González partió en banda izquierda con mucha tendencia a jugar por dentro, combinando y pidiendo la pelota sin parar. Suya fue la mejor del Celta en la primera parte después de un regate y un disparo ajustado al palo que sacó David Soria con una mano milagrosa.

Hugo González acarició el gol / LaLiga

Primera asistencia

La importancia de González en el juego quedaba patente, entre otras cosas, por el hecho de que ponía en juego todas las acciones a balón parado con una buena rosca y con precisión. Por esa vía, de hecho, llegó el gol gallego, tras un centro botado por el canterano valencianista que remató Starfelt al fondo de las mallas.

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Siguió pidiendo sin descanso el balón González, que acarició el segundo de su equipo con un remate tras el centro de Javi Rueda. Gran encuentro en el que acabó firmando tres pases clave (aquellos que llevan a disparo) y dos regates exitosos de cuatro intentados.