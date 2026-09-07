Lim colecciona otro récord negativo en el Valencia CF: el peor balance ataque-defensa de la historia

El Valencia CF sigue acumulando registros negativos bajo la propiedad de Peter Lim. El pésimo comienzo de la temporada 2026/27 no solo ha colocado al conjunto valencianista en una situación delicada en la clasificación como colista de LaLiga, sino que además ha dejado dos datos que ya forman parte de las páginas más oscuras de la historia del club:el equipo nunca había arrancado las cuatro primeras jornadas con una diferencia de -8 goles: solo uno a favor y 9 en contra.

Los números son contundentes. El Valencia solo ha conseguido marcar un gol en sus primeros cuatro partidos de LaLiga, el peor registro ofensivo del club a estas alturas de una temporada en toda su historia, tal y como informaba @LaLigaenDirecto. Un problema de cara a portería que confirma las deficiencias en la confección de la plantilla y refleja las dificultades del equipo para generar peligro.

El gol además, fue consecuencia de un error grave del Deportivo (3-1) en la salida de balón. En los otros tres partidos, el Valencia no fue capaz de marcar contra el Barcelona (0-5), Betis (0-1) y Celta (0-0). El dato todavía es más grave porque tres de las cuatro primeras jornadas se han jugado en Mestalla.

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9 goles en contra

La falta de contundencia ofensiva adquiere todavía mayor dimensión cuando se combina con los problemas del equipo en su propia portería con 9 goles enncajados en cuatro partidos: una media de más de dos por jornada. Después de cuatro jornadas, el Valencia presenta una diferencia de goles de -8, otro registro que supone un mínimo histórico para el club en este punto de la competición. Dos récords negativos simultáneos que evidencian la magnitud del mal inicio valencianista.