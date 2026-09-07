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Novedades con Guido y De Haas en Paterna: así está la enfermería para el Sevilla FC - Valencia CF

El argentino y el neerlandés comienzan a trabajar en solitario en el césped, aunque lo tienen muy difícil

Pruebas médicas a Diakhaby: se espera una lesión muscular importante tras la primera exploración

Los también lesionados Rioja y Foulquier ni siquiera han saltado al campo: prácticamente descartados

Las molestias de Dieng y Otorbi no revisten gravedad: estarán disponibles para Corberán en el Pizjuán

Vídeo resumen y mejores imágenes del Valencia CF - FC Barcelona

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Edu Ripoll

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Hugo Ferrer

València

Caras largas en la vuelta al trabajo del Valencia CF en la ciudad deportiva de Paterna. Al equipo no le queda otra que corregir errores, pasar página y reaccionar el viernes contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en otro partido a vida o muerte a principios de septiembre. El problema es que Carlos Corberán apenas tiene margen para recuperar jugadores. La enfermería del Valencia CF, como el equipo, pinta mal.

El principal foco de preocupación es Mouctar Diakhaby. El central sufrió una lesión muscular y se somete a pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. Después de una primera exploración, se espera una lesión "importante". El jugador se marchó de Mestalla cojeando y con la preocupación lógica de saber que tendrá que estar un tiempo apartado de los terrenos de juego.

Las noticias tampoco son esperanzadoras respecto al resto de lesionados. La novedad en el entrenamiento este lunes ha sido la vuelta al césped de Guido Rodríguez y Justin de Haas. El mediocentro argentino y el central neerlandés han dado un paso adelante en su recuperación y han comenzado a trabajar en solitario en el campo. Ambos ya están en el césped, pero todavía al margen del grupo. Quedan solo tres entrenamientos por delante y la realidad es que es muy difícil que lleguen a tiempo para competir con garantias contra el Sevilla.

VALENCIA SPD VALENCIA-BARCELONA

VALENCIA SPD VALENCIA-BARCELONA / Eduardo Ripoll / LEV

Menos opciones todavía tienen Luis Rioja y Dimitri Foulquier. El extremo y el lateral trabajaron en el interior de las instalaciones y ni siquiera saltaron al césped. Ambos están prácticamente descartados.

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Dieng y Otorbi, OK

La buena noticia fue el estado físico de Aliou Dieng y David Otorbi. Ambos se retitraron con molestias, pero estarán disponibles para el partido del viernes contra el Sevilla.

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