Rodri Hernández sobre el Valencia CF: "Son malísimos"
El jugador del FC Barcelona alucinó con el bajo nivel de los valencianistas y dejó una serie de frases muy lapidarias que reflejan a la perfección en lo que Meriton ha convertido al conjunto de Mestalla
La gestión de Meriton Holdings ha reducido al Valencia CF a su mínima expresión, convirtiendo a un club grande en un equipo indolente, alejado de la lucha por Europa, acostumbrado a ver muy de cerca el descenso y sonrojando a su afición temporada tras temporada. Poco queda de la entidad que se hacía respetar allá donde iba. En el último partido recibió cinco goles del Barça en una goleada histórica en contra y los jugadores azulgranas alucinaron con el bajo nivel de los valencianistas.
El Día Después de Movistar Plus, de hecho, cazó a Rodri -que acababa de ser ovacionado por Mestalla- teniendo una reveladora charla con sus compañeros en el banquillo, comentando con cara de asombro la pésima actuación del Valencia CF.
"Son muy flojos"
"Son muy flojos estos. Son muy malos. Malísimos", comentaba el madrileño a Pau Cubarsí y Eric García en el banquillo después de salir del campo y ver en acción a los jugadores del Valencia con un semblante extrañado.
No acabó ahí, sino que preguntó cómo había quedado el Valencia CF la temporada anterior y después dejó una frase lapidaria: "No han pasado del centro del campo", señalaba Rodri con unas dolorosas palabras que dan un retrato muy fidedigno de en lo que han convertido al conjunto de Mestalla.
- Pitos y vergüenza en un manotazo en la cara de Kiat Lim
- Corberán: 'Tengo fuerza y convicción de darle la vuelta a una situación más complicada que el año pasado
- El otro problema con el que no contaba Carlos Corberán
- La petición de Cañizares al valencianismo tras la vergonzosa goleada contra el Barcelona: 'El problema es mucho más grande
- Danjuma se enfada con el Valencia CF y pide un 'cambio
- Almeida se lleva un bajón en su debut con el Racing
- Alineaciones oficiales del Valencia CF - FC Barcelona de Mestalla
- Las lamentables notas de los jugadores del Valencia ante el Barcelona