El saco de humillaciones al Valencia CF en la 'era Meriton' no aguanta más: otra vergüenza internacional

El Valencia CF ha convertido las goleadas en contra en una humillante costumbre durante la era Meriton. El 0-5 encajado este domingo ante el FC Barcelona en Mestalla es solo el último episodio de una lista cada vez más larga de derrotas que han sonrojado al valencianismo y han deteriorado, golpe a golpe, el prestigio de un club acostumbrado históricamente a competir de tú a tú con los grandes.

Son demasiados ya los resultados difíciles de justificar para una entidad de la dimensión del Valencia. Una colección de goleadas durante los últimos años post-pandemia que se suma al histórico 7-0 del Camp Nou en la Copa de 2016 y que refleja un ritmo de humillaciones deportivas imposible de asumir bajo la propiedad de Peter Lim y que peligrosamente se están nornalizando.

Cada nuevo golpe amplifica además el sonrojo internacional. Las derrotas abultadas del Valencia vuelven a ocupar espacio en medios de todo el mundo, erosionando la imagen de un club que no hace tanto era habitual en la Champions League y peleaba por títulos. La lista crece, el prestigio disminuye y el saco de humillaciones de la era Meriton parece no tener fondo. La lista de goledas:

Valencia 0 - Barcelona 5 LIga 26/27

0. VALENCIA CF: Dimitrievski, Maffeo (Tárrega, 54’), Arnau, Pepelu (Elliott, 54’), Diakhaby © (Iker Córdoba, 62’), Jesús Vázquez (Gayà, 54’), Dieng, Ugrinic, Otorbi (Hugo Duro, 76’), Javi Guerra (Ryunosuke, 62’) y Danjuma.

5. FC BARCELONA: Joan García, Cubarsí (Christensen, 62’), Gerard Martín, Eric (Kounde, 29’), X. Espart, Rodrigo (Bernal, 62’), Pedri (G. Jesús, 81’), Fermín (Olmo, 76’), Gordon (Adeyemi, 62’), Lamine Yamal y Raphinha ©.

GOLES: Lamine Yamal, 6’ (0-1); Fermín, 22’ (0-2); Raphinha, 50’ (0-3); Pedri, 79’ (0-4); Lamine Yamal, 85’ (0-5).

ÁRBITRO: Isidro Díaz de Mera (C. Castellano-manchego). Amonestó a Cubarsí, a Rodrigo, Fermín y Arnau.

VAR: Alejandro Muñiz (C. Gallego).

Partido de la Jornada 4 de LALIGA EA SPORTS, disputado en el Camp de Mestalla ante 47.319 espectadores.

Valencia 0 - Barcelona 5 Copa 25/26

0. VALENCIA CF: Dimitrievski, Max Aarons, Cristhian Mosquera, Diakhaby (C. Tárrega, 64’), Yarek Gasiorowski, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón (Enzo Barrenechea, 81’), Pepelu, S. C. Tenés (Iván Jaime, 71’), Fran Pérez (Diego López, 64’) y Sadiq (Rafa Mir, 71’)

5. FC BARCELONA: Szczesny, Kounde (H. Fort, 79’), Cubarsí (I. Martínez, 46’), Eric, Balde (Gerard Martín, 46’), Pedri (Dani Olmo, 64’), De Jong, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha (Casadó, 46’) y Ferran Torres.

GOLES: 0-1 Ferran Torres, 3’; 0-2 Ferran Torres, 17’; 0-3 Fermín, 23’; 0-4 Ferran Torres, 30’; 0-5 Lamine Yamal, 59’.

ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño). Amonestó a Sadiq y Fran Pérez.

VAR: Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Real Madrid 4 - Valencia 0 Liga 25/26

4. REAL MADRID CF: Courtois, Valverde ©, E. Militao, Huijsen (Asencio, 68’), Á.Carreras, Tchoumeni (E. Camavinga, 46’), Bellingham, Arda Güler (D. Ceballos,46’), Mastantuono, Vini Jr. (Rodrygo, 79’) y Mbappé (Endrick, 79’).

0. VALENCIA CF: Agirrezabala, Thierry R. (Cömert,55’), Tárrega, Copete, Gayà ©, Santamaría, Pepelu (Javi Guerra, 87'), Diego López (J. Vázquez, 55’), L. Rioja (Hugo Duro, 55’), Beltrán (Almeida, 46’) y Danjuma.

GOLES: Mbappé,19’ (2-0); Mbappé, 31’ (2-0); Bellingham, 45’ (3-0); Á. Carreras, 83’ (4-0).

ÁRBITRO: Mateo Busquets (C. Balear). Amonestó a Tchoumeni y a Javi Guerra.

VAR: Daniel Trujillo (C. Tinerfeño).

Partido de la Jornada 11 de LALIGA EA SPORTS disputado en el Bernabéu.

Barcelona 6 - Valencia 0 LIGA 25/26

6. FC Barcelona: Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Kounde, Gerard Martín (Jofre, 75’), Pedri © (M. Bernal, 81’), Fermín, M. Casadó, Roony (Raphinha, 46’), Rashford (D. Olmo, 68’) y Ferran (Lewandowski, 68’).

0. VALENCIA CF: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby (Thierry R., 65’), Copete, Gayà ©, Santamaría, Javi Guerra (Ugrinic, 57’), Diego López (L. Rioja, 57’), Danjuma (Ramazani, 57’) y Hugo Duro (Lucas Beltrán, 77’).

GOLES: Fermín, 29’ (1-0); Raphinha, 53’ (2-0); Fermín, 56’ (3-0); Raphinha, 67’ (4-0); Lewandowski, 76’ (5-0); Lewandowski, 86’ (6-0).

ÁRBITRO: Guillermo Cuadra (C. Balear). Amonestó a Diakhaby.

VAR: Daniel Jesús Trujillo (C. Tinerfeño).

Partido de la Jornada 4 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio Johan Cruyff.

Barcelona 7 - Valencia 1 LIGA 24/25

7. FC BARCELONA: Szczesny, Kounde (H. Fort, 71’), Cubarsí, Eric, Balde (G. Martín, 60’), Casadó, Fermín, De Jong (P. Torre 78’), Lamine Yamal (P. Víctor, 71’), Raphinha y Ferran Torres.

1. VALENCIA CF: Mamardashvili, Foulquier (Diakhaby, 83’), Yarek Gasiorowski (Iker Córdoba, 82’), César Tárrega, Gayà (Jesús Vázquez, 60’), Pepelu, Javi Guerra, Diego López (Fran Pérez, 60’), Luis Rioja, André Almeida (Max Aarons, 60’) y Hugo Duro.

GOLES: 1-0 De Jong, 3’; 2-0 Ferran Torres, 8’; 3-0 Raphinha, 14’; 4-0 Fermín, 24’; 5-0 Fermín, 45+; 5-1 Hugo Duro, 59’; 6-1 Lewandowski, 66’; 7-1 César Tárrega (p.p.), 75’.

ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Pepelu.

VAR: Del Cerro Grande (C. Madrileño).

Partido de la Jornada 21 de LALIGA EA Sports disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Real Madrid 5 - Valencia 1 LIga 23/24

5. REAL MADRID: Lunin, Carvajal (N. Paz, 82’), Alaba, Nacho, Mendy (Fran García, 71’), Camavinga, Kroos, Fede Valverde (Modric, 56’), Brahim (Lucas Vázquez, 71’), Rodrygo y Vini Jr (Joselu, 82’)

1. VALENCIA CF: Mamardashvili, Thierry R. (Foulquier, 55’), Cristhian Mosquera, Gabriel Paulista, Gayà (Yarek, 55’), Pepelu (Yaremchuk, 70’), Javi Guerra, Fran Pérez (Hugo González, 70’), Sergi Canós (Hugo Guillamón, 64’), Hugo Duro y Diego López.

GOLES: 1-0 Carvajal, 3’; 2-0 Vini Jr, 43’. 3-0 Vini Jr, 49’; 4-0 Rodrygo, 51’; 5-0 Rodrygo. 85’; 5-1 Hugo Duro, 88’.

ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Pepelu, Foulquier, Camavinga, Gabriel Paulista.

VAR: Jaime Latre (C. Aragonés).

Partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu

Barcelona 7 - 0 Valencia Copa 15/16

7 – Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué (Bartra, 61’), Mathieu, Jordi Alba (Adriano, 70’); Arda Turan, Busquets, Iniesta (Sergi Roberto, 46’); Messi, Suárez, Neymar.

0 – Valencia: Ryan; Barragán, Mustafi, Santos, Gayà; Danilo (Feghouli, 32’), Parejo, André Gomes; Joao Cancelo (Cheryshev, 58’), Rodrigo Moreno, Siqueira.

Goles: 1-0. 7’: Luis Suárez. 2-0. M. 12: Luis Suárez. 3-0. M. 28: Messi. 4-0. M. 58’: Messi. 5-0. M. 74’: Messi. 6-0. M. 82’: Luis Suárez. 7-0. M. 88’: Luis Suárez.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva, del comité gallego. Expulsó por roja directa a Mustafi (45’+1). Amonestó a Iniesta (13’), Piqué (24’), Cheryshev (79’) y Arda Turan (85’).

Noticias relacionadas

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el Camp Nou. 60.635 espectadores.