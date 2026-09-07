¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Así fue el segundo gol de penalti del hijo de Koeman
Ronald Koeman Jr., portero del Telstar de la Eredivisie, ha vuelto a ser el protagonista de las noticias en Países Bajos no solo por volver a marcar un gol, sino por hacerlo por partida doble. El hijo de Koeman marcó un doblete de penalti (en el minuto 63 y en el 101) para rescatar un empate 2-2 ante el Cambuur en un partido que su equipo tenía prácticamente perdido en la máxima división neerlandesa. Más información