Redacción SD

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así fue el segundo gol de penalti del hijo de Koeman

Ronald Koeman Jr., portero del Telstar de la Eredivisie, ha vuelto a ser el protagonista de las noticias en Países Bajos no solo por volver a marcar un gol, sino por hacerlo por partida doble. El hijo de Koeman marcó un doblete de penalti (en el minuto 63 y en el 101) para rescatar un empate 2-2 ante el Cambuur en un partido que su equipo tenía prácticamente perdido en la máxima división neerlandesa. Más información