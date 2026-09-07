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Alineaciones probables del Sevilla - Valencia de LaLiga en el Sánchez Pizjuán

García Plaza tiene un cambio obligado, mientras que Corberán planteará varias rotaciones en todas las líneas en busca de su primera victoria

Gayà y Guerra se abrazan durante un partido del Valencia CF

Gayà y Guerra se abrazan durante un partido del Valencia CF

Edu Ripoll

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán está en la cuerda floja. Lleva ahí desde el curso pasado, aunque una buena segunda vuelta le salvó la papeleta. Ahora, con sólo un punto logrado de 12 posibles, toca visitar el Sánchez Pizjuán para medirse a un Sevilla FC que ha empezado bien.

Las bajas del Valencia CF son numerosas y aumentan cada jornada, causando un auténtico dolor de cabeza para un técnico al que Ron Gourlay volvió a dejarle una plantilla deficitaria. Lo de las ventanas del CEO y su problema para dar salidas a los jugadores que no cuentan para el técnico es un caso perdido que tendrá un nuevo episodio en enero. Hasta entonces hay que tirar con lo que se tiene y exprimirlo al máximo, cosa que no pasa.

En el once de García Plaza no se esperan demasiados cambios, más allá del obligado por la polémica expulsión de Sangante. Sin embargo, Corberán moverá fichas en todas las líneas del campo para tratar de conseguir su primera victoria de la temporada y comenzar a despejar los fantasmas de una destitución.

Gayà y Maffeo compiten en el entrenamiento previo al choque de mañana

Gayà y Maffeo compiten en el entrenamiento / VCF Media

Alineaciones probables del Sevilla - Valencia de LaLiga en el Sánchez Pizjuán

Sevilla FC: Vlachodimos; Suazo, Castrín, Kike Salas, Iglesias; Agoumé, Kochorashvili, Guridi, Sierra, Correia; y Ure.

Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Pepelu, Arnau; Maffeo; Dieng, Ugrinic, Guerra; Sato, Elliott y Danjuma.

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