El Valencia CF suma un lamentable récord histórico en Mestalla

El Valencia CF acostumbra a batir récords negativos históricos prácticamente cada temporada. El aficionado de Mestalla ya acude al templo a sentarse en su asiento por inercia. Como una forma de cumplir con la tradición, pero alejado incluso de sentimentalismos. Porque la sensación es la de frustración y bloqueo mental. Nadie sabe qué hacer para que Peter Lim abandone su intención de destruir al Valencia CF. Ni las manifestaciones tienen el impacto de antaño. Mientras, sobre el césped, el equipo da argumentos para pensar que este año será muy complicado salvar la categoría. Pase o no pase, lo que sí ha conseguido esta plantilla es un dato histórico. Nunca el Valencia CF había empezado LaLiga con tres partidos consecutivos sin marcar un solo gol. Es decir, el aficionado de Mestalla lleva casi 300 minutos, contando evidentemente los descuentos, sin cantar un gol. Demasiado tiempo. Y curiosamente es la primera vez que eso sucede.

Cuando uno es pequeño siempre sueña con marcar un gol en su campo con el estadio lleno y celebrarlo por todo lo alto. En este caso, los jugadores del Valencia CF también lo sueñan y ya como adultos. Tanto que por primera vez en la historia ninguno ha sido capaz de ver portería en las primeras tres jornadas como local. El dato asusta, evidentemente, porque el único gol hasta el momento llegó tras un 3-1 contra el Deportivo de A Coruña en el que Sadiq aprovechó un regalo rival. La temporada pasada de hecho el equipo llevaba siete puntos de nueve posibles. Y ni con esas acabó la primera vuelta con cierta tranquilidad. Ahora, la situación es deprimente. Un punto de nueve, cero goles y miedo al futuro más próximo

Siglo XXI

El Valencia no llevaba tan mala racha en los primeros tres partidos como local. En casi todos los encuentros del siglo XXI llevaba una media de más de un gol por partido. En la 25/26, los seis ya mencionados, en la 2024/25, un total de 4 y así en la mayoría de las situaciones con picos de hasta 10 goles en la temporada 2000/01, 9 en la 14/15 y 8 en la 06/07 y 08/09. Por su parte, los peores resultados de los últimos 26 años fueron en la 99/00 y 97/08 con solo un tanto.

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Llama la atención por otra parte que la 2018/19, año en el que el Valencia CF conquistó la Copa del Centenario, se quedó con solo dos goles en las primeras jornadas. Cabe recordar que la primera vuelta no fue del todo buena y la reacción en ese segunto tramo del curso permitió a los de Marcelino García Toral conquistar el cielo en el Benito Villamarín no solo logrando la Copa del Rey, sino también con la cuarta plaza que daba acceso a Champions.