Sevilla - Valencia CF: horario y dónde ver en TV y online el partido de LaLiga

Tras la dura derrota en Mestalla ante el FC Barcelona, el Valencia CF prepara ya una nueva jornada de LaLiga EA Sports con una complicada visita al Sevilla FC. El conjunto valencianista se desplaza al Ramón Sánchez-Pizjuán para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga 2026-27, en un duelo que volverá a medir a dos históricos del fútbol español. El conjunto de Carlos Corberán afronta este encuentro con la necesidad de reaccionar el mal inicio de temporada y empezar a sumar victorias en la competición.

Con sólo un punto logrado de 12 posibles, toca medirse a un Sevilla FC que ha empezado bien la temporada, aunque tendrá una polémica ausencia de cara a este encuentro tras la expulsión de Arouna Sangante frente al Espanyol. También tendrá baja el conjunto valencianista para este importante encuentro. El principal foco de preocupación es Mouctar Diakhaby, mientras que Guido Rodríguez y Justin de Haas serán duda hasta última hora. Menos opciones todavía tienen Luis Rioja y Dimitri Foulquier.

El Valencia de Carlos Corberán solo ha sumado un punto en las cuatro primeras jornadas de LaLiga y ha igualado así su peor inicio de las últimas diez temporadas, el de la campaña 2024-25, cuando también acumuló un único punto y ocupaba la última posición de la clasificación con Rubén Baraja al frente del equipo.

¿Cuándo juega el Valencia CF contra el Sevilla?

El partido entre Sevilla FC y Valencia CF se disputará el viernes 11 de septiembre de 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Carlos Corberan, head coach of Valencia CF, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla stadium on September 6, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 06/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Dónde ver el Sevilla - Valencia CF?

El encuentro entre Sevilla y Valencia CF se podrá seguir en directo a través de DAZN, que tiene los derechos de emisión de este partido de LaLiga. La propia programación oficial de LaLiga sitúa el encuentro en DAZN. Además, la programación de DAZN LaLiga en Movistar Plus incluye el Sevilla-Valencia a las 21:00 horas del viernes 11 de septiembre. El partido también podrá seguirse online a través de Superdeporte.es