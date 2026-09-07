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Yulian Mosquera (Valencia CF) convocado con la Selección Española Sub16

El joven defensa de 15 años sigue quemando etapas y creciendo dentro de las categorías inferiores del fútbol español

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Pau Pardo

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Valencia

Yulian, el pequeño de los hermanos Mosquera, ha dado un nuevo paso adelante en su carrera formativa. El espigado y prometedor defensa central ha sido conovocado por primera vez por Hernán Pérez para representar a la Selección Española Sub16 y sigue confirmando la proyección que tiene y que está desarrollando en la cantera del Valencia CF.

El combinado nacional se juntará de nuevo para disputar, los días 15 y 17 de septiembre, dos partidos amistosos de máximo nivel ante Italia, una potencia que siempre exige al máximo indistintamente de la categoría. Los encuentros se celebrarán en Coverciano (Florencia).

22 convocados

Hernán Pérez, seleccionador nacional sub-16, ha citado para esta concentración a 22 futbolistas, que viajarán este mismo domingo a tierras italianas. Ahí, el lunes, tendrán una sesión de entrenamiento y el martes se juega el primero de los dos compromisos. El jueves regresará la expedición por la noche en un vuelo desde Florencia.

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No hay ningún otro convocado procedente de equipos valencianos en una lista que abre sus puertas a dos jugadores del Sporting de Portugal y uno del Manchester City, los dos combinados extranjeros presentes.

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