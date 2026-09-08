"Es cuestión de tiempo que Rubo Iranzo valga mucho dinero"

Rubo Iranzo empieza a encontrar lejos de Mestalla los minutos y la confianza que no tuvo durante las dos últimas temporadas en el Valencia CF. El defensa valenciano, capaz de actuar tanto como central como en el lateral derecho, firmó una actuación de mucho nivel con el Zaragoza y recibió después uno de esos elogios que no pasan desapercibidos. Su entrenador, Ibai Gómez, fue especialmente contundente al hablar de su potencial.

"Los que han jugado hoy demuestran que son jugadores de otra categoría. Con Rubo va a ser cuestión de tiempo que cueste mucho dinero porque tiene unas capacidades impresionantes", aseguró el técnico después de un encuentro en el que Iranzo respondió con autoridad desde el centro de la defensa.

El exvalencianista ganó duelos, estuvo prácticamente insuperable atrás y se mostró especialmente brillante en la salida de balón, ofreciendo precisamente algunas de las virtudes que siempre le convirtieron en uno de los defensas con mayor proyección de la cantera de Paterna.

Una salida del Valencia con porcentaje de futura venta

Rubo Iranzo salió del Valencia CF este mismo verano después de no entrar en los planes de Carlos Corberán durante las dos últimas temporadas, un periodo en el que apenas tuvo oportunidades para demostrar si podía hacerse un hueco en el primer equipo.

El club permitió finalmente su salida sin ingresar una cantidad por el traspaso. El Valencia se reservó un 25% de una futura venta y un derecho de tanteo, dos condiciones que pueden adquirir un valor considerable si se cumplen las previsiones que ya maneja su nuevo entrenador.

Rubén Iranzo en el Valencia CF / VCF Media

Porque Ibai Gómez no escondió el impacto que le está causando Iranzo. Su capacidad para defender espacios, imponerse en el duelo y, especialmente, sacar el balón jugado desde atrás encaja perfectamente en lo que el técnico demanda de sus centrales.

Polivalencia al servició del Zaragoza

A sus condiciones se suma además una polivalencia que siempre le acompañó en Paterna. Aunque puede ocupar el lateral derecho, su actuación como central ha vuelto a mostrar que tiene argumentos para asentarse en esa demarcación y crecer desde ahí.

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El Valencia decidió abrirle la puerta después de dos cursos prácticamente sin protagonismo. Ahora, apenas comenzada su nueva etapa, en Zaragoza ya empiezan a hablar abiertamente del valor que puede alcanzar. Y su entrenador no ha necesitado demasiado tiempo para ponerle precio al futuro: "Es cuestión de tiempo que cueste mucho dinero".