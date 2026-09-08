Las predicciones de Edu Aguirre en 'El Chiringuito' que tocan Mestalla: "El Valencia CF..."
El colaborador del popular programa de Josep Pedrerol señaló directamente al cuadro de Corberán
El Chiringuito es uno de los programas de más éxito de la televisión en España. Capitaneado por el popular Josep Pedrerol, acostumbran a dejar varios titulares cada noche. Se trata de un espacio en el que los colaboradores, desde sus diferentes perfiles, tienden a tener mucho protagonismo. El último fichaje es Matías Prats Jr, que da el salto desde la competencia.
Periodistas, exfutbolistas y otro tipo de gente ocupan los asientos para hablar de unos y otros equipos. Normalmente centrados en lo que ofrecen Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, de vez en cuando cobran cierto protagonismo el resto de clubes.
El caso es que este lunes hubo programa y decidieron hacer la clásica porra en la que apuestan por el que será el Balón de Oro, el campeón de cada torneo, la revelación o la decepción.
Las predicciones de Edu Aguirre en El Chiringuito
Los colores de Edu Aguirre salieron a relucir cuando apostó por el Balón de Oro para Mbappé, mientras que considera que el Real Madrid ganará LaLiga y la Champions. La Copa del Rey se la deja al Real Betis tras su triunfo ante los suyos. Luego llegó el turno del equipo revelación, asegurando que será el Málaga, mientras que la decepción también la tiene clara: "El Valencia CF".
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