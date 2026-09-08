¡Qué mala suerte! Facundo Garcés se pierde prácticamente toda la temporada y deja tocado al Alavés antes de recibir al Valencia CF

La mala suerte se ha cebado con Facundo Garcés. El Deportivo Alavés ha confirmado este martes una grave lesión del defensa argentino, que presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano en los próximos días. Un contratiempo de enorme importancia que, salvo recuperación especialmente rápida, puede dejarle fuera durante prácticamente toda la temporada 2026/27.

Garcés sufrió la lesión durante un entrenamiento en Ibaia y las pruebas médicas realizadas posteriormente determinaron el diagnóstico definitivo. Como es habitual en estos casos, el club vitoriano no ha querido fijar un plazo concreto de baja y se limita a señalar que será la evolución posterior a la intervención quirúrgica la que marque los tiempos de recuperación.

El golpe resulta todavía más duro por el momento en el que se produce. Y es que el central estaba afrontando las últimas semanas antes de poder regresar a la competición después de la sanción que le mantenía apartado de los partidos oficiales. Su vuelta estaba prevista para comienzos de noviembre, por lo que Garcés se encontraba ya cerca de dejar atrás una etapa especialmente complicada. Ahora tendrá que iniciar un nuevo y largo proceso de recuperación.

Otro cruzado que golpea al Alavés

La lesión de Facundo Garcés agrava además los problemas del conjunto vitoriano porque llega apenas unos días después de que el club confirmase una lesión prácticamente idéntica en Mikel Rodríguez. El centrocampista también sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento y deberá permanecer varios meses de baja.

Quique Sánchez Flores, mirando el partido desde la banda / LaLiga

Dos lesiones de enorme gravedad en muy poco tiempo que dejan tocada la plantilla de Quique Sánchez Flores, pese al extraordinario inicio de curso protagonizado por el Alavés. El conjunto de Mendizorroza viene de imponerse por 5-2 a Osasuna, resultado que le permitió firmar su mejor arranque histórico en Primera División, con tres victorias y un empate en las cuatro primeras jornadas. Espectaculares números a pocos días de recibir en Mendizorroza al Valencia CF de un Corberán que podría jugarse el puesto este viernes ante el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán.

Facundo Garcés, vuelta a empezar

Para Garcés el mazazo es especialmente cruel. El defensa había llegado a la temporada con el objetivo de recuperar protagonismo una vez cumplida su sanción y volver a ponerse a disposición del equipo. En la campaña actual todavía no había podido disputar ningún minuto oficial con el Deportivo Alavés.

Facu Garcés, durante un entrenamiento / Alavés

Recordemos que su sanción se conoció cuando El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el 5 de marzo de 2026 una sanción de 12 meses de inhabilitación para disputar partidos oficiales al defensa del Deportivo Alavés Facundo Garcés por el uso de documentación falsificada en su proceso de nacionalización con la selección de Malasia. La sanción realmente tuvo inicio en septiembre de 2025 y culminaba este 5 de noviembre debido a cierto parón que tuvo el castigo en su momento.

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La prioridad pasa ahora por la operación y por afrontar con paciencia una rehabilitación que será larga. El club no ha establecido fechas, por lo que cualquier plazo debe considerarse únicamente orientativo hasta conocer el resultado de la intervención y la posterior evolución del futbolista. El Alavés pierde así, previsiblemente durante buena parte del curso, a un Facundo Garcés que estaba muy cerca de volver a sentirse futbolista. ¡Mucho ánimo!