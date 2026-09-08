Ferran Torres, tercer valenciano nominado al Balón de Oro en el siglo XXI

Ferran Torres sigue coleccionando reconocimientos en el año que ha cambiado para siempre su carrera. El futbolista de Foios, autor del gol que convirtió a España en campeona del mundo el pasado mes de julio, ha sido incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, entrando además en una lista especialmente reducida dentro del fútbol valenciano: es apenas el tercer jugador nacido en Valencia que opta al prestigioso galardón en lo que va de siglo, después de Vicente Rodríguez y Alejandro Grimaldo.

La nominación es otro capítulo de un 2026 difícilmente mejorable para el atacante. Ferran decidió después del Mundial cerrar su etapa en el FC Barcelona y firmar hasta 2031 por el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, donde además ha recibido el dorsal '9'. Un salto deportivo que le coloca en uno de los equipos llamados a dominar el continente durante los próximos años y que llega inmediatamente después de tocar el techo con la selección española.

Porque si hay una imagen que acompañará para siempre la carrera de Ferran será la de aquel balón entrando en la portería de Argentina. Su gol en la final del Mundial, en el minuto 106, dio a España su segunda estrella y convirtió al valenciano en uno de los grandes protagonistas de la historia reciente de la selección. Ferran terminó además elegido MVP de la final.

Profeta en su tierra

El reconocimiento internacional ha tenido también su réplica en casa. Después del Mundial, Ferran Torres fue nombrado imagen y embajador de la Comunitat Valenciana, una distinción con la que se quiso reconocer tanto su trayectoria deportiva como su condición de referente para las nuevas generaciones.

El delantero aprovechó aquel nombramiento para reivindicar sus raíces y el vínculo con una tierra que nunca ha dejado de llevar por bandera. Su intención, explicó durante el acto institucional, es que esa condición de embajador pueda traducirse en proyectos relacionados con el deporte, los jóvenes y los valores positivos.

Valencia. VLC. SPD. Ferran Torres recibido por el President Juanfran Perez Llorca en el Palau de la Generalitat Valenciana / Germán Caballero / LEV

Y del Palau de la Generalitat pasó directamente a Foios. Su localidad natal preparó un multitudinario homenaje para recibir a su campeón del mundo, con miles de personas volcadas en las calles para celebrar al futbolista que había marcado el gol más importante de su vida. Ferran volvió entonces a remarcar algo que ha repetido durante toda su carrera: allá donde juega, sigue presumiendo de ser de Foios. Ahora, apenas unas semanas después, el Balón de Oro vuelve a poner su nombre entre los mejores jugadores del planeta.

Grimaldo abrió el camino 20 años después de Vicente

Para encontrar al anterior valenciano incluido entre los candidatos hay que retroceder hasta Alejandro Grimaldo en 2024. El lateral nacido en la Pobla de Vallbona fue uno de los grandes protagonistas del Bayer Leverkusen que hizo historia bajo las órdenes de Xabi Alonso y conquistó la Bundesliga.

No fue una nominación testimonial. Grimaldo se había convertido en una de las piezas más determinantes del fútbol europeo desde una posición poco acostumbrada a semejante producción ofensiva. En aquella Bundesliga disputó 33 encuentros y anotó diez goles, a los que sumó su enorme influencia en la creación y el último pase. El Leverkusen conquistó además la Bundesliga y la Copa alemana y alcanzó la final de la Europa League. Su rendimiento le permitió entrar en la lista oficial de candidatos al Balón de Oro 2024. Pero antes de Grimaldo hubo que esperar prácticamente dos décadas.

Alejandro Grimaldo / EP

Vicente, en el Valencia más poderoso

El primero de los tres nombres pertenece a una época completamente diferente del fútbol valenciano. Vicente Rodríguez fue nominado al Balón de Oro en 2004, cuando el extremo de Benicalap era uno de los futbolistas más desequilibrantes del continente y una pieza fundamental del mejor Valencia CF de la historia reciente.

Aquel Valencia de Rafa Benítez conquistó LaLiga y la Copa de la UEFA, y Vicente estaba en plena explosión. Velocidad, regate, desborde y una capacidad para romper partidos desde la izquierda que le convirtieron en uno de los extremos más temidos de Europa. La temporada tuvo incluso una de sus imágenes en el Sánchez Pizjuán, donde Vicente abrió el marcador en el partido que terminó certificando matemáticamente el título de Liga.

Pablo Aimar celebra un gol con Vicente Rodríguez en la campaña del Doblete / SD

France Football reconoció aquel nivel incluyéndole entre los aspirantes de 2004, en una edición en la que también aparecieron otros valencianistas como Rubén Baraja, Mista o Roberto Ayala. Vicente terminó recibiendo un voto en la clasificación final del galardón que acabaría conquistando Andriy Shevchenko.

Más de veinte años después, el fútbol valenciano vuelve a tener uno de los suyos en esa fotografía. Vicente en 2004. Grimaldo en 2024. Ferran Torres en 2026. Tres generaciones y tres caminos completamente diferentes para alcanzar el mismo escaparate reservado a los mejores futbolistas del planeta.

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En el caso de Ferran, además, la nominación llega en el momento más importante de su carrera. Campeón del mundo, autor del gol de la final, nuevo delantero del PSG y ahora candidato al Balón de Oro.