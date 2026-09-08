José Copete ve la luz y se marca un plazo para volver a jugar con el Valencia CF

José Copete empieza a ver la luz al final de un camino bastante más largo de lo esperado. El central del Valencia CF avanza en la recta final de su recuperación después de unos meses complicados, con una lesión que se ha alargado más de lo previsto y cuyo proceso dejó incluso un mensaje público del futbolista en el que emplazaba a hablar más adelante sobre algunas de las circunstancias que la han rodeado.

Copete tiene, según 'El Partit de la Una' de À Punt, un objetivo entre ceja y ceja: estar de vuelta después del próximo parón de selecciones de septiembre. Ese es el plazo con el que trabaja el defensa, que continúa apretando en su puesta a punto con la intención de regresar en las mejores condiciones posibles y volver a estar a disposición de Carlos Corberán en un inicio de temporada especialmente accidentado para la defensa valencianista.

José Copete entrenando en vacaciones para volver lo antes posible / SD

El propio futbolista ya dejó entrever su malestar durante el proceso con un mensaje publicado en redes sociales. "Por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando. Mi objetivo siempre ha sido y será volver lo antes y mejor posible para ayudar desde dentro del terreno de juego", escribió. Copete ha complementado además su recuperación con trabajo externo al club, centrado desde hace semanas en acelerar su puesta a punto.

Central zurdo en defensa de tres

Su vuelta puede cobrar todavía más importancia por el camino que ha tomado Corberán en las últimas semanas. El Valencia CF está jugando con defensa de tres centrales, un dibujo en el que Copete puede encontrar su mejor versión actuando en el perfil zurdo, una posición que se adapta especialmente bien a sus características y que fue su mejor rol en Mallorca, más recogido tácticamente que en defensa de cuatro y explotando su agresividad en la marca.

Ahí tendrá, además, una competencia directa muy clara. Justin De Haas es ahora mismo el principal rival de Copete por ocupar el puesto de central zurdo dentro de esa línea de tres. El regreso del balear aumentará las alternativas de Corberán en una zona que ha estado castigada por las bajas desde prácticamente el inicio de la temporada y permitirá al técnico recuperar una pieza específica para ese perfil.

Copete ya dejó señales positivas antes de caer lesionado. Su pasada temporada fue claramente de menos a más después de unas primeras apariciones en las que dejó algunas dudas. Con el paso de las jornadas fue asentándose, ganando confianza y ofreciendo un rendimiento notable antes de verse obligado a parar.

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Ahora vuelve a mirar hacia delante. Después de una recuperación larga y no exenta de dificultades, Copete empieza a contar los días para volver a competir y hacerlo, además, en un escenario táctico que puede favorecerle especialmente.