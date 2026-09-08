Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

Carlos Corberán sigue sin recuperar efectivos de cara al importante partido del Valencia CF ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En la sesión de entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva de Paterna tampoco se han ejercitado con el grupo Guido Rodríguez y Justin de Haas, así como tampoco Luis Rioja. Faltan solo dos entrenamientos previos al encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga 2026-27.

El mediocentro argentino y el central neerlandés siguen trabajando en solitario en el campo. Ambos ya están trabajando en el césped, pero todavía al margen del grupo. Quedan solo dos entrenamientos por delante y la realidad es que es muy difícil que lleguen a tiempo para competir con garantias contra el Sevilla. Menos opciones todavía tienen Luis Rioja y Dimitri Foulquier.

Unas posibles bajas que están causando un auténtico dolor de cabeza para un técnico, que está en la cuerda floja. Lleva ahí desde el curso pasado, aunque una buena segunda vuelta le salvó la papeleta. Ahora, con sólo un punto logrado de 12 posibles, toca visitar el Sánchez Pizjuán para medirse a un Sevilla FC que ha empezado bien. Corberán está obligado a mover fichas en todas las líneas del campo para tratar de conseguir su primera victoria de la temporada y comenzar a despejar los fantasmas de una destitución.

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Mouctar Diakhaby sufrió una lesión muscular en el último partido ante el Barcelona en Mestalla y se ha marchado este martes de Paterna para pasar las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. Después de una primera exploración, se espera una lesión "importante". El jugador se marchó de Mestalla cojeando y con la preocupación lógica de saber que tendrá que estar un tiempo apartado de los terrenos de juego. De momento el club no ha dado a conocer un parte médico sobre la lesión del central.