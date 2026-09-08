La reacción de Peter Lim a la paliza del Barça al Valencia
El propietario del club, alejado de la realidad del equipo prácticamente desde que lo compró, optó por viajar a Johor para ver a su amigo jugar a polo
A Peter Lim le dejó de interesar el Valencia CF poco tiempo después de convertirse en el máximo accionista. Es un hecho que rara vez se ha dejado ver por Mestalla desde que adquirió el club. Tanto es así, que Kiat Lim acudió esta pasada jornada a Mestalla por primera vez a ver un partido oficial del club como presidente de la entidad. Todos tienen muchas cosas que hacer más importantes, tal y como demuestran sus actos. El hijo del propietario, por lo menos, vivió el bochorno de la humillación del Barça en primera persona y pudo escuchar a la afición directamente y sin intermediarios.
Por su parte, Peter Lim tampoco disimula su distanciamiento con un juguete roto como es el Valencia CF. Que se lo digan a Rodri. No es que el patriarca viaje a diario, ni mucho menos, pero cuando lo hace no es precisamente a la ciudad que le abrió las puertas con los brazos abiertos. Es más, mientras los aficionados lloran y claman por el club, Lim decidió viajar a Johor para ver a su buen amigo, el juguetón del Príncipe, hacerse con la 'Johor Super Crown Polo Tournament'. Un torneo apasionante de polo. De polo.
El evento no está al alcance de cualquiera, está claro. Y es que el millonario malasio era parte del equipo que se llevó el torneo y no dudó en posar después con el trofeo junto a varios de sus invitados. Lim, está claro, no podía faltar en el 'photocall'.
El mensaje del Príncipe de Johor tras verse con Peter Lim
"En la Johor Super Crown Polo 2026 vieron polo. Yo vi posibilidades. Algunos de los mayores triunfos de esta semana no se dieron en el campo. Las conversaciones que tuvimos. Se estrecharon manos. Se abrieron puertas. El tipo de movimientos que hablarán por sí mismos con el tiempo. Para Johor, su economía, su gente y el país. Redes de contactos. Inversión. Crecimiento. Oportunidades. Negocios con placer en su máxima expresión. Algunas victorias se celebran en el campo. De otras, te enterarás cuando llegue el momento adecuado". Veremos si algún día se interesa de verdad el Príncipe de Johor en comprar algún equipo en España...
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