La toma que ocultó la televisión que demuestra que Rodri tuvo que ser expulsado en Mestalla

El FC Barcelona arrolló al Valencia CF en Mestalla con una goleada de manual (0-5). Al minuto 6 ya había abierto la lata Lamine Yamal y en el 22 Fermín puso el segundo en el luminoso. La imagen del equipo era la de un grupo derrotado. Sin embargo, hubo un par de acercamientos infructuosos por parte de Danjuma, que era de los pocos que miraban al frente. En una de esas, terminó fallando un mano a mano con Joan García y, desde el suelo, reclamando penalti. La televisión no ofreció todas las tomas, aunque se presume que el VAR sí que disponía de ellas.

Era el minuto 33 y el resultado iba 0-2. Todo pudo haber cambiado si el de Países Bajos hubiera hecho bien su trabajo... o si lo hubiera hecho el colegiado. El caso es que las imágenes que salieron este lunes mostraban una nueva toma que hubiera cambiado la película. Rodri Hernández derribó dentro del área y como último hombre a Arnaut Danjuma tanto con un contacto con las manos como con su propio cuerpo en el momento en el que estaba disparando: Penalti y expulsión.

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Rodri, protagonista durante y después del partido

Todo quedó en nada. El partido siguió y Rodri esperó hasta el minuto 47 para ver una amarilla por una dura entrada sobre Dieng. En el 62 fue sustituido entre aplausos de la grada y, una vez sentado en el banquillo, mantuvo una conversación con Cubarsí que no tardó en hacerse viral por su crítica a los jugadores del Valencia CF: "Son malísimos". Pero esa es otra historia.