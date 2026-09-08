La explicación a las palabras de Rodri Hernández en el Valencia CF - Barcelona

La última vez que Rodri Hernández estaba jugando en España fue en la 2018/19. Ese año el Valencia ya se había clasificado a Champions y esa misma temporada conquistó la Copa del Rey. Por poner en contexto de cuál fue el último Valencia CF que vio Rodri Hernández en un campo de fútbol. El último partido que disputó en Mestalla no fue ni tan siquiera con el Atlético de Madrid, ya que en el 1-1 contra los rojiblancos en aquella primera jornada no jugó ni un solo minuto y vio todo el partido desde el banquillo. Desde ese mismo banquillo en el que ahora le parece que los jugadores del Valencia CF son malísimos. Y en algunos casos con razón.

En cualquier caso y más allá de la decadencia más que evidente del Valencia CF con Meriton, creo que hay que apuntar algunas cosas. Si Rodri Hernández hubiera salido en rueda de prensa y hubiera soltado que todos son malísimos me parecería una falta de respeto. Decirlo en un contexto 'privado', en un banquillo con compañeros y amigos y en un contexto como el que se produjo me parece simplemente eso, una charla que se podría haber producido perfectamente en el vestuario. Y eso es lo que debemos entender, que es un tema privado y no hay más. Ni le resta valor a Rodri, todo un campeón del mundo, ni demuestra que no se le debería haber aplaudido. Porque una cosa no va con la otra.

En cualquier caso, el tema de fondo es que las palabras de Rodri, que a estas horas no sé si le habrán llegado a Peter Lim porque le da absolutamente igual el Valencia CF, permiten que a nivel internacional algunos medios se hagan eco de la noticia y eso haga 'pupita' al ego de Peter. Cuando se entere, eso sí. Porque el hecho de que un jugador rival suelte que tu plantilla es malísima es otra muestra más de cómo se ha empequeñecido el club. La plantilla que has creado, y la cual Ron Gourlay ha defendido hasta la médula, con un buen número de mentiras en rueda de prensa. Si ese gesto de Rodri ayuda al Valencia CF a echar a Meriton no habría que aplaudirle solo esta vez, sino todas las demás que pise Mestalla. Porque es un jugador rival pintándole la cara al que ha destrozado el club. En definitiva, Rodri es un aliado en esa batalla contra Peter Lim.

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Los jugadores están en un punto crítico y las palabras de Rodri yo se las pondría a los jugadores de Corberán durante toda la semana. Si yo fuera jugador del Valencia CF me calentaría viendo esas palabras y ese gesto de Rodri Hernández flipando con lo que ha visto. El primer gol contra el Sevilla lo tiene que marcar la rabia por ver que hay un compañero de profesión pensando que eres muy malo. Y esto no lo digo en negativo sobre Rodri, sino que debe servir para que la plantilla valencianista salga con el cuchillo entre los dientes al Pizjuán.