Carmelo del Pozo explica cómo es trabajar con Peter Lim y Kiat Lim en el Valencia CF: "Tenías un nombre, lo enviabas a Singapur y tenías que esperar la autorización"

Carmelo del Pozo, exsecretario del Valencia (2023-2025) y del Levante (2016-2018), ha dado una entrevista en 'El partit de la una' para ÀPunt. Ha tratado el tema que más interesa al valencianismo, es decir, sobre Peter Lim y la gestión de los fichajes. Desde cómo trabaja el club en el mercado, el proceso de una incorporación hasta el perfil de un jugador para mandar a Singapur y esperar la aprobación.

La primera gran decisión de Carmelo del Pozo en el Hércules CF / SD

En mercado de fichajes es un debe del Valencia en los últimos años, Carmelo del Pozo desde su llegada al club en 2023, hasta su marcha a mitad de 2025, ha vivido dos partes: "La puedo dividir en dos partes, la primera, era la sontenibilidad, el club tenía un criterio marcado y cuadrar unas cuentas. Y, luego, una segunda época en febrero-marzo de 24-25, cambió el modo y se cambió la estructura deportiva con una persona de la confianza de la propiedad".

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Además, entra qué perfil se busca en concreto y, ahora, en la situación que está el Valencia no es la misma a la de hace años atrás y, por tanto, hay que buscar la forma de tener a un futbolista que entienda la grandeza de la institución y que económicamente sean viables: "Jugadores de una edad no se firmaban, ese modelo de jugadores no les parecían válidos. El equipo no solo se podía sustentar de jugadores jóvenes. El departamento hace su trabajo y luego se traslada para que te dieran el OK. En la inmensa mayoría de clubes se hace así".