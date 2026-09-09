Mario Hermoso: El central por el que suspiró Corberán para el Valencia CF está en su mejor momento

El Valencia CF no acostumbra a cuajar grandes ventanas de fichajes. No lo hacía con Suso, ni con Corona ni ahora con Ron Gourlay. Todos dejan muchas tareas pendientes tanto en el aspecto de llegadas como de salidas. Y, sí, mucho tiene que ver las restricciones que impone Peter Lim a la dirección deportiva.

Podemos remontarnos un año atrás para ver cómo el centro de la defensa no terminó de ejecutar el cambio que se reclamaba. Salían Mosquera y Yarek, dos de los defensas de mayor proyección de Europa para dejar 25 millones de euros entre los dos. También se fue un descarte como Cenk Özkacar cedido al Colonia. En lugar de los tres zagueros llegó uno: José Copete. En invierno, tras una nueva lesión grave de Diakhaby, pudo llegar cedido Unai Núñez, aunque tuvo que jugar más de una vez como lateral diestro por necesidades de Corberán.

El caso es que Corberán esperaba la llegada de varios defensas ese verano, como es normal. Como mínimo pedía que a Copete le acompañara otro central de garantías. Y había dos nombres sobre la mesa, uno era el ex del Villarreal Jorge Cuenca y otro el veterano Mario Hermoso. El preparador del Valencia CF lo tenía claro y en ningún momento le ocultó al club que su favorito era el ex del Espanyol o Atlético de Madrid, en esos momentos sin protagonismo en la Roma tras regresar de una infructuosa cesión al Bayer Leverkusen. Era una gran oportunidad de fichaje. El Valencia CF, tanto el club como el entrenador, sabía desde junio que Mosquera estaba cerrado por el Arsenal. Con Yarek ocurría algo parecido, evitándose así el cambio natural. Los dos refuerzos que pedía Corberán para la zaga eran incluso antes de que saliera este último, pues se le estaba buscando una nueva salida a Cömert.

Copete, lesionado en el césped / EFE

El técnico y la dirección deportiva insistieron entonces tanto en Hermoso como en Cuenca, aunque los salarios que ambos mantienen en la AS Roma y el Fulham lo hicieron imposible. Ambos parecían dispuestos a jugar en Mestalla, pero Lim lo evitó. El que sí llegó a finales de julio fue José Copete, sin minutos en el Mallorca, por 3,7 millones.

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Mario Hermoso, celebrando un gol con la Roma / @officialasroma

¿Cómo le va a Mario Hermoso?

El tiempo le ha dado la razón a Corberán, claro que la historia podría haber sido otra. Mario Hermoso es el dueño y señor del centro de la defensa de la Roma. A sus 31 años y con contrato hasta final de esta temporada, el defensa madrileño es un fijo en el once titular. Ha participado en los tres encuentros ligueros, ganándolos todos con un balance de 10 goles a favor y uno en contra. Precisamente el encajado fue ante la Atalanta, a quienes ganó con un gol suyo a la salida de un córner. Sin duda, está en su mejor momento. ¿Volverá a la carga Ron Gourlay para intentar ficharlo como agente libre el 1 de julio? Ojo, estaríamos hablando de su quinta ventana de mercado...