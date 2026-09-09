Oficial: parte médico del Valencia CF sobre la lesión de Diakhaby
El central sufre una rotura muscular importante en el adductor largo de su pierna izquierda que le mantendrá apartado de los terrenos de juego mínimo un mes
Se confirmaron los peores pronósticos en el Valencia CF. Mouctar Diakhaby sufre una rotura muscular importante que le mantendrá apartado de los terrenos de juego. El central del Valencia CF padece una "lesión en el adductor largo de su pierna izquierda, sufrida en el partido ante el FC Barcelona en el Camp de Mestalla". Este es el comunicado del club:
Tras las pruebas efectuadas en los últimos días el jugador Mouctar Diakhaby presenta una lesión en el adductor largo de su pierna izquierda, sufrida en el partido ante el FC Barcelona en el Camp de Mestalla. El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo.
Tiempo de baja
Aunque el Valencia no estipula un tiempo de baja, el proceso de recuperación del futbolista será de como mínimo un mes. El jugador se pierde los tres partidos clave en el futuro de Carlos Corberán antes del parón contra Sevilla, Alavés y Real Sociedad.
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