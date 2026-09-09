Rodri se disculpa con Gayà tras sus polémicas palabras sobre el Valencia CF

Rodri ha pedido disculpas por sus palabras. El jugador del FC Barcelona ha llamado al capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, al que conoce de la selección ya que compartieron incluso convocatoria para Qatar 2022, y mantuvo una conversación con él para explicarle cómo fue la situación y asegurarle que en ningún momento su objetivo era menospreciar al equipo valencianista. Es más, pidió que su mensaje se trasladara al vestuario del conjunto blanquinegro.

El jugador del Barça dejón claro a Gayà, tal y cómo ha avanzado El partit de la 1 de À Punt, que no quería en ningún caro herir a sus compañeros de profesión valencianistas y nunca habría hecho estas declaraciones públicas. Fue una charla privada y distendida con la incidencia que fue recogida en imágenes de El Día Después de Movistar Plus. Su arrepentimiento es total por el hecho de hacerse público y todo lo que conlleva.

Rodri frente a Javi Guerra / Jordi Canto

Es consciente de la relevancia de sus palabras y que han podido doler al vestuario del Valencia, algo que no estaba en la intención del futbolista del Barça, que se comportó con espontaneidad. Rodri mantuvo una charla con Cubarsí en la que le dijo son "muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío". En otro momento, insistió. "Son muy malos, tío, son malísimos".

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Disculpas públicas

Y este gesto con Gayà no es el único que Rodri quiere dar después de lo sucedido tras el partido de Mestalla. Así, según el Partidazo de la COPE, si el Barça no se lo impide, quiere salir ante los medios de comunicación para que esas disculpas sean públicas.