Rodri pide perdón públicamente al Valencia CF: estas han sido sus palabras

Rodri Hernández ha pedido disculpas de forma pública al Valencia CF la finalización del partido de Champions entre el Barcelona y el Feyenoord de Champions. El jugador del Barça ha tomado la palabra voluntariamente antes de valorar el partido de Liga de Campeones. Estas han sido sus palabras:

"Se ha creado controversia por el vídeo del otro día y me gustaría disculparme con los aficionados y jugadores del Valencia. En esta vida cuando una persona comete un error, debe disculparse y este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos, a los jugadores del Valencia, aficionados del Valencia... y todos los que se hayan sentido ofendidos por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayà, al que le pedí disculpas a él y a toda la plantilla".

"También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, se puede ver en el vídeo, en ningun momento quise burlarme o sacar de contexto el mal momento de ningún equipo, todo lo contrario, y espero que el Valencia vuelva al lugar donde le corresponde, es uno de los mejores clubes de esta liga". apuntó.

"Me gustaría decir que era un conversación privada, es verdad que hay cosas que se sacan de contexto, nunca quise faltar el respeto y quiero transmitir mis disculpas al Valencia CF", finalizó caballerosamente al final del partido de LaLiga de Campeones.

FC Barcelona midfielder Rodri (R) controls the ball against Feyenoord midfielder Luciano Valente during the Champions League match between Barcelona and Feyenoord at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, 9 September 2026. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Acción, reacción. El Día Después de Movistar Plus cazó a Rodri -que acababa de ser ovacionado por Mestalla- teniendo una reveladora charla con sus compañeros en el banquillo, comentando con cara de asombro la pésima actuación del Valencia CF.

"Son muy flojos estos. Son muy malos. Malísimos", comentó el madrileño a Pau Cubarsí y Eric García en el banquillo después de salir del campo y ver en acción a los jugadores del Valencia con un semblante extrañado.

No acabó ahí, sino que preguntó cómo había quedado el Valencia CF la temporada anterior y después dejó una frase lapidaria: "No han pasado del centro del campo", señaló Rodri con unas dolorosas palabras que dan un retrato muy fidedigno de en lo que han convertido al conjunto de Mestalla.

BARCELONA, 09/09/2026.- El centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiël (i) se escapa de Rodri, del FC Barcelona, durante el partido de Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Feyenoord, este miércoles en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Ya lo hizo en privado

El jugador del FC Barcelona ha llamado al capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, al que conoce de la selección ya que compartieron incluso convocatoria para Qatar 2022, y mantuvo una conversación con él para explicarle cómo fue la situación y asegurarle que en ningún momento su objetivo era menospreciar al equipo valencianista. Es más, pidió que su mensaje se trasladara al vestuario del conjunto blanquinegro.

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El jugador del Barça dejó claro a Gayà, tal y cómo ha avanzado El partit de la 1 de À Punt, que no quería en ningún caro herir a sus compañeros de profesión valencianistas y nunca habría hecho estas declaraciones públicas. Fue una charla privada y distendida con la incidencia que fue recogida en imágenes de El Día Después de Movistar Plus. Su arrepentimiento es total por el hecho de hacerse público y todo lo que conlleva.