El Sevilla FC presume de fichajes y recupera la ambición perdida en el Valencia CF: "Champions o Europa League"

El Sevilla FC presume de fichajes a tres días para el partido de LaLiga contra el Valencia CF en el Sánchez Pizjuán. Los de Nervión han presentado este miércoles a tres de sus nuevos jugadores: el delantero belga Lucas Stassin, el extremo portugués Félix Correia y el centrocampista francés Youssouf Fofana.

Correia

El extremo portugués y nuevo fichaje del Sevilla FC, Félix Correia, ha asegurado que uno de sus objetivos en el club de Nervión es "intentar jugar lo más alto posible" porque no tiene miedo de asumir responsabilidades y su máxima es "pensar siempre en alto", yendo "partido a partido" porque "no se puede ganar siempre, pero siempre vamos a competir".

El luso ha hablado sin tapujos incluso de la Champions y la Europa League. "No tengo miedo de asumir responsabilidades. Uno de mis objetivos es intentar jugar lo más alto posible, Champions, Europa League... Siempre pienso así. Vamos para arriba. Hay que pensar siempre en alto pero ir partido a partido, no se puede ganar siempre, pero siempre vamos a competir. No tengo ningún problema en asumir esa presión".

Fofana

Fofana ha explicado por qué se decantó por el Sevilla: "Es cierto que había rumores y se hablaba de mí en muchos equipos, pero en la vida todo lo que Dios hace y dictamina es bueno y positivo. Al final tuve la oportunidad de venir al Sevilla después de la opción del Lyon y estoy muy contento sinceramente de que llegara esta opción porque en mi situación en aquel momento era perfecto, no podía soñar con algo mejor".

El centrocampista francés también fue ambicioso en cuanto a los objetivos: "Hay que volver a conseguir que este estadio sea un bastión, que siempre podamos ganar los tres puntos, que los aficionados tengan ganas de ver a su equipo en casa y fuera y que compitamos hasta el último partido de la Liga y ya veremos qué conseguimos. Tenemos que ser competitivos hasta el final".

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Stassin

Stassin celebró su primer gol como sevillista: “Siempre es algo magnifico marcar y cima en el primer partido, aunque me hubiesen gustado los tres puntos, espero continuar de esta manera y seguir marcando”.