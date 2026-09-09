Sevilla FC - Valencia CF: dos formas distintas de 'solucionar' un problema

El Valencia CF y Sevilla FC llegan al duelo del viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de estar en la lona la temporada pasada como rivales directos al descenso a segunda división, pero también después de haber elegido caminos opuestos para intentar dejar atrás sus problemas deportivos. Dos clubes con exigencias históricas importantes, dos temporadas anteriores alejadas de las expectativas y, sin embargo, dos maneras muy diferentes de afrontar la reconstrucción.

En Mestalla, la apuesta fue claramente continuista. El Valencia CF decidió mantener su confianza en Carlos Corberán y conservar buena parte del bloque sin acometer una transformación profunda de la plantilla. El clubentendió que la solución pasaba por dar estabilidad al entrenador y, lejos de hacer una revolucion, construir sobre la misma base.

El Sevilla, en cambio, optó por prácticamente lo contrario. El club hispalense empezó a mover piezas incluso antes de terminar la pasada campaña. El cambio en el banquillo llegó ya a finales de marzo con la llegada de Luis García Plaza y posteriormente la entidad apostó por una nueva dirección deportiva con el objetivo de acometer una reestructuración mucho más agresiva con el nombramiento de José Ignacio Navarro como director deportivo del club.

El resultado ha sido uno de los mayores cambios de ciclo que se recuerdan recientemente en Nervión. El Sevilla ha aprovechado el mercado de verano empezando de cero para transformar su vestuario, reducir costes y desprenderse de futbolistas con salarios elevados cuyo rendimiento no había respondido a las expectativas.

16 salidas

La operación salida resume perfectamente la magnitud del cambio: hasta 16 jugadores abandonaron la plantilla sevillista durante el verano entre traspasos, cesiones y retirados. Una auténtica revolución que ha permitido rejuvenecer el equipo y modificar buena parte de la estructura deportiva.

Una parte importante de la operación se ha sustentado en los traspasos millonarios. Las ventas de Akor Adams, Djibril Sow, Oso y Juanlu han permitido al conjunto hispalense ingresar cerca de 45 millones de euros, una cantidad fundamental para afrontar la reconstrucción deportiva y económica del proyecto.

A esas operaciones se suma el final de etapa de varios futbolistas con experiencia y peso dentro del vestuario. Nemanja Gudelj, Ørjan Nyland, César Azpilicueta, Adnan Januzaj, Alexis Sánchez y Neal Maupay abandonaron el club tras finalizar sus respectivos contratos, poniendo punto final a su paso por el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La lista de bajas se completa con las salidas de Tanguy Nianzou y Batista Mendy, además de la operación de Carlos Álvarez rumbo al Club América aunque los derechos del futbolista pertenecían al Levante UD, el Sevilla conservaba un 30% de una futura venta.

11 fichajes: 15,5 millones

El Sevilla FC también ha revolucionado su plantilla en el capítulo de llegadas, con once incorporaciones destinadas a elevar el nivel competitivo y renovar prácticamente todas las líneas en una inversión de 15,5 millones. El último en aterrizar fue Youssouf Fofana, mediocentro internacional francés que llegó cedido por el AC Milan prácticamente sobre la bocina, a las 23:53, dos horas después de que el Valencia bajara la persiana en su mercado de fichajes.

el delantero belga Lucas Stassin, el extremo portugués Félix Correia y el centrocampista francés Youssouf Fofana. / Sevilla FC

A él se suman inversiones importantes como los 6,5 millones de euros pagados por Robbie Ure, los 4,5 millones por Giorgi Kochorashvili o los 2,5 millones desembolsados por la cesión de Lucas Stassin, procedente del Saint-Étienne. En la portería, el club hispalense también apostó por Fran González, incorporado desde el Real Madrid Castilla por un millón de euros.

La dirección deportiva completó el cambio de ciclo aprovechando también las oportunidades que ofrecía el mercado. Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante llegaron como agentes libres, permitiendo reforzar el bloque sin coste de traspaso, mientras que Julio Díaz, Odysseas Vlachodimos y Félix Correia completan una nómina de once caras nuevas.

Luis García Plaza, contento

Aunque prefirió pasar página públicamente, Corberán no está satisfecho con el mercado de fichajes del Valencia. Todo lo contrario que ha pasado con Luis García Plaza en el Sevilla. “Para analizar este mercado me tengo que remontar a cuando termina la campaña pasada. Me preguntaron la idea y dije que había que hacer muchos cambios. Era una plantilla que estaba sufriendo muchísimo y mi idea era cambiarle la cara total. El presidente me dijo que el más indicado para todo era José Ignacio. Él tomó las riendas y estamos muy satisfechos de todo lo conseguido".

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Luis García Plaza, uno de los nombres que maneja el Sevilla para el banquillo. / SD

El técnico sevillista está especialmente satisfecho con el fichaje de Fofana en el último minuto. “El último día no encontrábamos un pivote que nos pudiese ayudar pero un jugador que se iba para Francia, se rompe allí y se nos pone. José Ignacio estuvo ágil, espectacular, con su equipo. Y el presidente también, moviendo cielo y tierra para ayudar. El chico tuvo en cuenta la marca Sevilla, que llama. Les felicito por ese fichaje. Ahora, Espanyol, Espanyol y Espanyol. Será difícil pero ojalá podamos sacarlo”.