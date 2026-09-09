Tres ausencias en el penúltimo entrenamiento del Sevilla FC antes de enfrentarse al Valencia CF
Kike Salas, Vargas y Sangante (sancionado), no entrenan con el grupo a falta de dos días para medirse a los de Corberán en el Sánchez-Pizjuán
El conjunto nervionense se ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva para seguir preparando el encuentro ante el Valencia el viernes a las 21:00 horas. La sorpresa ha saltado con la ausencia llamativa del central y capitán Kike Salas. El joven no ha realizado el trabajo junto al resto de sus compañeros.
Además, hay que añadir que Rubén Vargas será baja segura, ya que lleva días sin estar disponible para Luis García Plaza. El extremo trabaja en solitario y se mantiene fuera de los planes del técnico. Lo mismo sucede con Sangante, que a pesar de ver la tarjeta roja y, si había alguna posibilidad de recurrirla, está lesionado.
El defensor continúa fuera de la dinámica del grupo después de que el club hispalense confirmara ayer un esguince leve en el tobillo derecho. Esta molestia tuvo lugar en el último encuentro ante el Espanyol.
Tema Kike Salas
A pesar de que el jugador hoy no ha podido estar en el campo, según informa ZonaMixta, no corre peligro su presencia para el partido ante los de Corberán. Kike Salas es un fijo para el entrenador madrileño, ya que lo ha jugado todo. Se perdió el encuentro ante el Athletic Club por la roja direta que vio en la primera jornada.
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