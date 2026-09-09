Última hora deportiva en el Valencia CF: bajas para Corberán

Las noticias desde la ciudad deportiva de Paterna no son positivas. El Valencia CF ha vuelto a ejercitarse este miércoles, penúltima sesión de trabajo antes de viajar a Sevillla para disputar la quinta jornada de LaLiga, con las ausencias de Guido Rodríguez, Justin de Haas y Luis Rioja, que están descartados para este compromiso frente al conjunto que dirige Luis García Plaza.

El mediocentro argentino y el central neerlandés siguen trabajando en solitario en el campo. Ambos ya están trabajando en el césped, pero todavía al margen del grupo y no han avanzado a lo largo de la semana en la evolución de sus molestias. De hecho, ambos jugadores están casi descartados para Sevilla y difícil para el próximo encuentro en Vitoria.

Rioja tampoco se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y tampoco estará en el Sánchez Pizjuán. Dieng, Otorbi, Javi Guerra y Jesús Vázquez, que acabaron con molestias, han entrenado con normalidad y estarán a disposición de Carlos Corberán para este importante encuentro ante el Sevilla, donde el Valencia CF tiene que buscar los tres puntos con una victoria que ayude a cambiar la mala dinámica de este inicio de temporada.

Luis Rioja / Valencia CF

El Valencia CF reaizará el jueves por la mañana el último entrenamiento antes de viajar por la tarde a Sevilla para concentrarse para el compromiso de LaLiga en el Sánchez Pizjuán.

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