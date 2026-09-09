El Valencia CF 'recupera' efectivos para el Pizjuán

El Valencia CF acabó con muchas malas noticias su partido contra el Barcelona. Más allá del 0-5, el no competir, las pocas capacidades de reacción durante el partido y el 1 de 12 puntos, las lesiones fueron un papel muy negativo y es ahí donde aparecen nombres como Diakhaby y Otorbi, entre otros. El primero de ellos tiene mala pinta, pero Otorbi, a quien prácticamente se le descartaba del once titular de cara al duelo del Sánchez Pizjuán, vuelve a tener opciones gracias a que sus problemas físicos están mejor de lo esperado.

El partido contra el Sevilla puede marcar un antes y un después en la temporada. Por lo anímico y por lo deportivo lógicamente. Después de la derrota dura contra el Barcelona, el equipo tiene que reaccionar en el Sánchez Pizjuán y para eso necesita tener a todos los efectivos al máximo. Y es ahí donde entran jugadores como Otorbi. El extremo acabó tocado, con molestias muy fuertes y una sobrecarga muscular en distintas zonas que, si no se cuida bien, puede acabar en rotura. Aunque las primeras exploraciones apuntan a cierto optimismo.

En cualquier caso, la titularidad del joven futbolista queda supeditada a las sensaciones que vaya teniendo el futbolista en los próximos entrenamientos y lógicamente a la decisión del entrenador, quien tras no darle minutos contra el Celta de Vigo y entrar sin tiempo contra el Betis sí le ha dado más minutos en los últimos duelos. Por todo eso, el plan es esperar hasta el último momento (solo queda un entrenamiento) a ver en qué punto se encuentra Otorbi y entonces decidir si se queda como un revulsivo o ya puede ser de la partida en el duelo contra el Sevilla de este viernes.

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Sorprendidos más por su carácter que por su nivel

El jugador ha gestionado muy bien el momento crítico que vive el equipo, ha salido con desparpajo y se ha jugado acciones en las que a otros les quema el balón en las piernas. Desde el cuerpo técnico están contentos con su actitud más incluso que por el nivel, que puede ser mejor o peor dependiendo del rival o contexto. Ahora, contra el Sevilla, la intención es apostar de nuevo por el jugador, pero conscientes de que hay otro partido a la vuelta de la esquina contra el Alavés.