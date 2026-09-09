El Pizjuán, el primer golpe de Corberán en el Valencia CF

La primera salida. El primer viaje. Sevilla representa esa primera vez para Corberán haciendo la maleta y subiendo al avión para dirigir en primera un partido como entrenador del Valencia. Como local ya lo había hecho contra el Madrid, pero como visitante el Sánchez Pizjuán fue ese primer destino que quedo grabado a fuego en su cabeza. Y lo que pudo terminar bien acabó sin embargo produciéndole el primer dolor de cabeza al entrenador de Chesta.

El once, eso sí, era muy diferente al actual. Corberán salió con la siguiente alineación: Mamardashvili, Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayà, Guerra, Barrenechea, Rioja, Almeida, Diego López y Hugo Duro. De ese once solo Javi Guerra fue titular en el último compromiso contra el FC Barcelona en LaLiga. En aquella ocasión el equipo estuvo a la altura, compitió, no recibió prácticamente ocasiones y todo apuntaba a un triunfo cuando Rioja superó a Nyland para poner el 0-1 en el marcador. Sin embargo, la tarde acabó en tragedia. Lo que podía acabar en el recuerdo como su primera victoria en liga terminó con Mamardashvili, el que nunca fallaba, fallando hasta conceder el tanto a Pedrosa con un disparo que se iba fuera.

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De aquella cita Corberán se levantó más fuerte. Solo el FC Barcelona hizo que sus inicios fueran complicados con dos goleadas que pusieron en entredicho su manejo al frente del equipo. De hecho después de aquella cita venció 1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Celta de Vigo y 2-0 al Leganés. Sin contar, lógicamente, con las derrotas mencionadas ante Barça en LaLiga y en Copa. Ahora, el entrenador espera levantarse de su momento más crítico. De una situación en la que no había estado antes. Ni tan siquiera el curso pasado, cuando el equipo fue prácticamente toda la primera vuelta en descenso. Y parte de la segunda jugando con fuego y también al límite de la salvación. En definitiva, el Pizjuán fue su primer viaje y ahora Corberán espera que no sea el último.