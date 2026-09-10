Canadá convoca a una 'joya' del Valencia CF

Santiago del Río Piñeiro continúa dando pasos importantes en su crecimiento. Canadá Sub17 ha convocado al joven futbolista del Valencia CF para un ‘Training Camp’ en Suiza, donde el combinado norteamericano disputará tres amistosos de nivel ante Brasil, Costa de Marfil y España. Una llamada que vuelve a poner el foco sobre uno de los jugadores con mayor proyección de la Academia blanquinegra.

Nacido en 2009, Santi afronta esta temporada un nuevo salto en su formación con su llegada al fútbol juvenil. Su progresión en Paterna no ha pasado desapercibida fuera de València y varios clubes españoles y alemanes han seguido de cerca su evolución e intentado incorporarlo a sus estructuras de cantera, aunque tanto el jugador como su entorno han apostado por continuar creciendo en la Academia VCF.

De Canadá a Paterna pasando por Basilea

La historia de Santiago del Río tiene además un recorrido poco habitual. Nació en Canadá y pasó allí sus primeros años junto a su madre y sus dos hermanos antes de trasladarse posteriormente a Basilea, donde trabajaba su padre. Fue precisamente en Suiza donde comenzó a destacar dentro de la cantera del FC Basel y a llamar la atención por unas condiciones ofensivas muy marcadas.

Su facilidad para jugar con las dos piernas, aunque con predominio de la derecha, su capacidad para desbordar desde ambos costados y una clara tendencia a atacar la portería rival terminaron llamando la atención del Valencia CF. Hace cinco años aterrizó en Paterna, donde ha ido desarrollando esas virtudes y añadiendo otros registros a su juego, especialmente en aspectos relacionados con el trabajo sin balón y las obligaciones defensivas.

Santi del Río, el talento canadiense del Valencia / sd

El club lleva tiempo considerándolo uno de los perfiles más interesantes de su generación y su continuidad en la Academia ha sido una prioridad pese al interés recibido desde otros mercados. La decisión del futbolista y de su familia ha sido seguir vinculados al proyecto valencianista y continuar quemando etapas en la Ciudad Deportiva.

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Ahora llega también el reconocimiento internacional. Canadá Sub17 contará con Santiago del Río en una concentración exigente, con tres partidos ante selecciones de primer nivel que servirán para medir su evolución frente a algunos de los mejores talentos de su edad. Un nuevo escaparate para un futbolista que sigue creciendo en Paterna y que este curso afronta el importante salto al fútbol juvenil.